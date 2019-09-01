Поветкин победил Хьюи Фьюри и завоевал титул интернационального чемпиона WBA

Лондон, 1 сентября. Россиянин Александр Поветкин победил британского боксера Хьюи Фьюри и завоевал титул интернационального чемпиона WBA. Поединок продлился 12 раундов. Все трое рефери отдали предпочтение Поветкину: 117:111.

Этот бой стал для россиянина первым после поражения от Энтони Джошуа, также представляющего Соединенное Королевство. Поветкин уступил в 7 раунде, позволив своему сопернику защитить титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF.

Газета «Известия» напоминает, что 39-летний Поветкин за свою карьеру одержал 35 побед, 24 из которых — нокаутом. Россиянин дважды уступал на профессиональном ринге.

Ранее Газета.ru сообщала, что украинский боксер Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла и защитил титулы WBO и WBA. Кроме того, он завоевал пояс WBC. Ломаченко также одержал победу единогласным решением судей.