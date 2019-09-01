Замглавы МИД Польши заявил, что Россия «не заинтересована в исторической правде»

Варшава, 1 сентября. Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Россия не заинтересована «в исторической правде».

Рассказывая о принципах, по которым Варшава выбирала гостей, приглашенных на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, Шинковский сообщил, что они подбирались на основе «современного критерия». Приглашения получили страны Евросоюза, союзники Польши по НАТО, а также представители «Восточного партнерства».

По словам дипломата, Варшава хотела отдать дань трагическим событиям в «духе исторической правды», в чем Россия якобы не заинтересована. Шинковский подчеркнул, что Польша «меняет свой подход к историческим вопросам». Он напомнил, что 10 лет назад одним из основных гостей мероприятий, посвященных очередной годовщине начала Второй мировой, был президент РФ Владимир Путин, но в этот раз вместо российского лидера пригласили президента США Дональда Трампа.

«Это также историческая смена нашего подхода к историческим вопросам, к тому, с чем мы имели дело 10 лет назад», — заявил замглавы польского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Трамп отказался посетить Польшу, сославшись на опасность надвигающегося на Соединенные Штаты урагана.

Шинковский прокомментировал участие в мероприятиях украинского президента Владимира Зеленского, отметив, что Польша ждет от него «исторической правды».

Дипломат высказался также о приглашении в Варшаву президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. По словам Шинковского, Берлин продвинулся в плане «признания вины в контексте Второй мировой войны», но Польша по-прежнему ждет от Германии компенсации за понесенный в годы войны ущерб.

Мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой проходят в Варшаве 1 и 2 сентября. Россия не попала в число приглашенных в Польшу стран. Комментируя этот факт, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия, посвященные годовщинам Великой Отечественной или Второй мировой войны «без участия России не могут считаться полноценными».