Иркутский сенатор-коммунист напал на журналистку после вопроса о подпольных казино

Москва, 1 сентября. Глава регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслав Мархаев напал на журналистку после вопроса о причастности к подпольным казино.

Корреспондент Евгения Могилевская задала вопрос о том, имеет ли Мархаев отношение к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ. Эта тема вывела политика из равновесия. Мархаев начал выкручивать журналистке руку. Одновременно помощники депутата атаковали оператора, препятствуя проведению съемки.

В результате инцидента журналистка и оператор получили травмы — вывих и ушиб.

Мархаев стал руководителем регионального отделения КПРФ в 2008 году. С 2015 году он вошел в состав Совфеда от правительства Иркутской области.

Ранее сообщалось о нападении на депутата от правой партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница в Бремене. Об этом писала Газета.ru.