Украина не будет стоять перед США с протянутой рукой, заявил Зеленский

Киев, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна должна быть сильной и не будет стоять с протянутой рукой перед США.

В интервью телеканалу «1+1», приуроченному к 100 дням своего президентства, Зеленский подчеркнул, что Украина должна быть сильной страной «не глупее любой Америки».

«Мы не будем стоять с протянутой рукой (перед США — прим. ФАН), мы предлагаем: инвестируйте в нашу страну, нам нужны более дешевые деньги. Понимаю, что нет доверия к правоохранительной системе, но будем над этим работать. Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И просто сказать: «Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать» — нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди», — сказал президент Украины.

Он отметил, что США «откровенно поддерживают» Украину.

«Есть вопросы международных отношений, прекращения войны, рассчитываем на их поддержку, но они откровенно поддерживают», — заявил Зеленский.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что депутатам нового созыва Верховной рады Украины раздали учебники, составленные для украинских парламентариев в США «при поддержке американского народа».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость, после чего украинские власти объявили о проведении в регионе так называемой «антитеррористической операции». По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек, десятки тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Вопрос мирного урегулирования обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая за истекшие годы приняла уже три документа, регламентирующих шаги сторон по деэскалации конфликта. Очередное перемирие в Донбассе действует с 21 июля, но перестрелки на линии соприкосновения продолжаются.