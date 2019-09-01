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Клинцевич отреагировал на слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»

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Клинцевич отреагировал на слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»

Москва, 1 сентября. Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об опасности «Северного потока — 2» для Европы.

По словам Клинцевича, газопровод несет «угрозу Европе» лишь в том виде, в котором ее хотят видеть главы Украины и Польши. Сенатор указал на антироссийскую направленность властей в Киеве и Варшаве, их стремление к конфронтации, а также политизированность.

«Напротив, «Северный поток-2» — важный шаг в строительстве новой объединенной безопасной Европы»,  — сказал Клинцевич.

Он добавил, что строительство газопровода отвечает стратегическим интересам Украины и Польши, хотя и противоречит текущей политике этих стран. Парламентарий также отметил, что именно украинские и польские власти выступают главными проводниками интересов Соединенных Штатов в Старом Свете. На это указывает подписанное накануне соглашение в газовой сфере.

«С учетом подписанного в субботу в качестве противовеса «Северному потоку-2» газового соглашения между США, Украиной и Польшей возьму на себя смелость утверждать, что именно Украина и Польша являются в настоящий момент главными лоббистами интересов США в Европе», — заключил Клинцевич.

Ранее стало известно о подписании соглашения о газовом сотрудничестве представителями Соединенных Штатов, Украины и Польши.

«США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали важное трёхстороннее соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной энергетической безопасности посредством диверсификации поставок природного газа», — цитирует RT совместное заявление подписантов договора.

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