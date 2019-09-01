Зеленский хочет встретиться с Путиным на нормандском саммите

Киев, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с главой России Владимиром Путиным в рамках предстоящей встречи в нормандском формате. Об этом он сообщил в интервью для канала «1+1».

Зеленский отметил, что уже успел дважды побеседовать с российским лидером в телефонном режиме. В ходе второго такого разговора и была достигнута договоренность о личной встрече в нормандском формате.

«Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз — это будет наша в нормандском формате личная встреча, нашей стороной она была запланирована», — заявил глава Украины.

Он также выразил надежду, что по итогам нормандского саммита удастся договорить по ряду вопросов и закрепить соглашения на бумаге.

Ранее Зеленский пригласил Польшу принять участие в восстановлении Донбасса. До этого глава Украины сделал аналогичное предложение турецким властям, напоминает Газета.ru.

«Нормандским форматом» принято называть группу по урегулированию конфликта в Донбассе, в состав которой входят Украина, Германия, Франция и Россия. Впервые подобная встреча состоялась 6 июня 2014 года на уровне глав государств. Дольше всего встреча длилась 11 февраля 2015 года в Минске. Тогда дискуссия продолжалась 17 часов.

Накануне возможность нового нормандского саммита прокомментировал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его мнению, необходимым условием для такого форума является разведение сил в Донбассе. Дипломат пояснил, что в противном случае авторитет формата может быть поставлен под сомнение.