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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия и Хама

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 31 августа. Участники незаконных вооруженных формирований обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что, несмотря на достигнутые договоренности, боевики снова нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. На протяжении суток обстрелам подверглись поселения в Алеппо, Латакии и Хаме.

Днем ранее ЦПВС РФ также зафиксировал многочисленные нарушения режима прекращения огня. Чаще всего обстрелам подвергались населенные пункты в провинции Латакия. Участники НВФ также открывали огонь в Алеппо и Идлибе. В общей сложности по данным ЦПВС РФ 30 августа произошло 24 нарушения режима прекращения огня, передает RT.

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