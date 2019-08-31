Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Два человека погибли при крушении вертолета в Подмосковье

66
0 Оставить комментарий

Два человека погибли при крушении вертолета в ПодмосковьеМосква, 31 августа. Жертвами крушения вертолета в подмосковном городе Долгопрудный стали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, вертолет упал в Клязьминское водохранилище в районе Долгопрудного. По предварительным данным, вертолет выполняло прогулочный полет. В момент крушения на борту воздушного судна находился собственник вертолета и его сын.

В пресс-службе МЧС отметили, что вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в водохранилище в 50 метрах от берега. После крушения вертолет затонул. В настоящее время на месте крушения работают спасатели и водолазы, которые готовятся к подъему вертолета при помощи понтонов. В спасательной операции принимают участие более 70 человек, а также задействованы 25 единиц техники.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения вертолета в Подмосковье.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров