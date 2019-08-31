Два человека погибли при крушении вертолета в Подмосковье

Москва, 31 августа. Жертвами крушения вертолета в подмосковном городе Долгопрудный стали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, вертолет упал в Клязьминское водохранилище в районе Долгопрудного. По предварительным данным, вертолет выполняло прогулочный полет. В момент крушения на борту воздушного судна находился собственник вертолета и его сын.

В пресс-службе МЧС отметили, что вертолет зацепился за линию электропередачи и упал в водохранилище в 50 метрах от берега. После крушения вертолет затонул. В настоящее время на месте крушения работают спасатели и водолазы, которые готовятся к подъему вертолета при помощи понтонов. В спасательной операции принимают участие более 70 человек, а также задействованы 25 единиц техники.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения вертолета в Подмосковье.