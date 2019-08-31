Зеленский обвинил МИД Украины в попытках помешать переговорам с Путиным

Киев, 31 августа. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил министерство иностранных дел Украины в попытках помешать диалогу с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, в МИД делали все, чтобы его разговор с российским лидером не состоялся.

«Они очень не хотели допустить разговора с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня — человеческий», — пояснил свою позицию глава Украины.

Он добавил, что в министерстве опасались успеха прямых переговоров Киева и Москвы по возвращению украинских моряков, задержанных в связи с провокацией ВМС Украины в ноябре 2018 года.

Зеленский также выразил надежду на переговоры с Путиным в рамках новой встречи «нормандской четверки». Президент Украины ожидает, что ее участники смогут достичь определенных договоренностей.

Следует отметить, что противоречия между Зеленским и МИД Украины не впервые становятся достоянием общественности. Глава Украины уже критиковал действия руководителя внешнеполитического ведомства Павла Климкина, когда последний отклонил предложение РФ без согласования с Зеленским.

«Считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра, о результатах которого проинформировать», — цитирует Газета.ru.

Зеленский добавил, что узнал о заявлении министерства иностранных дел Украины из сообщений в сети Интернет. Он подчеркнул, что подобное положение вещей недопустимо.