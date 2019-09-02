Военные РФ показали, как будут обеспечивать полеты авиации в случае войны

Во время учений подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации, которые состоялись на территории Центрального военного округа, военные тыловики показали, как будут обеспечивать полеты авиации в случае войны. Зрелищный эпизод учений разыгрался на полевом аэродроме у города Соль-Илецка.

Военные тыловики эвакуируют пострадавших в результате налета диверсантов и тушат поврежденный вертолет Ми-8АМТШ. В маневрах задействован личный состав подразделений ЦВО и военной полиции.

Специалисты подразделений МТО в связке с аэродромными службами обслуживают самолеты — заправляют топливом и доставляют груз. Счет идет на минуты: ни вражеские атаки, ни полученные повреждения не должны помешать выполнению задачи.

«Самое главное — опыт, приближенный к военным действиям, — пояснил начальник штаба МТО ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Тришункин. — Здесь нет никаких упрощений, готовых взлетно-посадочных полос, инженерных сооружений, которые бы могли помочь выполнить задачу просто так».

Аэродром развернут прямо в поле. Его длина — 2300 метров, ширина — 60. С виду местность неприметная, но инфраструктура специально скрыта от глаз противника. Пункты управления, склады горючего, места для отдыха и размещения экипажей тщательно замаскированы. Полевой аэродром может принять самолет любого типа, в том числе военный транспортник Ил-76. Посадить в чистом поле такую махину непросто. Вес только пустого Ил-76 составляет почти 100 тонн.

Редкие кадры: тяжелый военно-транспортный самолет в сопровождении вертолетов армейской авиации садится на грунт. Его цель — перебросить груз войскам на другой участок. Рядом санитарный борт Ан-26М отрабатывает эвакуацию личного состава из развернутого здесь полевого госпиталя.

«Чтобы это подготовить, много времени не нужно. Для этого есть инженерно-аэродромные подразделения, которые наземным эшелоном выдвигаются в назначенные районы, уже готовы к применению с развертыванием всей инфраструктуры», — сказал корреспонденту Федерального агентства новостей Владимир Тришункин.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и начальник Управления ракетного топлива и горючего Минобороны РФ Владимир Демиров ознакомились с инновационными разработками военных промышленников. Среди них информационно-измерительный комплекс агрегатов топливозаправщиков. Опытный образец позволяет проверять их исправность прямо во время боевых действий.

«В настоящее время техническая диагностика требует демонтажа, что сопряжено со значительными трудозатратами, а самое главное — большими затратами времени, — рассказал корреспонденту ФАН ведущий научный сотрудник 25-го ГосНИИ химмотологии Минобороны РФ Владимир Таран. — В боевых условиях время прежде всего. Насос, счетчик жидкости не надо демонтировать с изделия, с представленного здесь топливозаправщика, а непосредственно на нем осуществить его техническую диагностику».

Оценивая оборудование, Дмитрий Булгаков отметил его перспективность для Вооруженных сил РФ.

«Сегодня у нас тысячи частей. Ездить туда, чтобы продиагностировать все топливозаправщики, — это бесполезно. Физически этого нельзя сделать, — обратился он к разработчикам. — Этот стенд нужен именно для ремонтных органов, таких как ремонтный полк, рембат, которые ремонтируют транспорт: горючный, продовольственный и так далее. Сюда этот стенд — во!»

К слову, на полигоне «Донгуз» под Оренбургом во время учения подразделения МТО поставили рекорд, заправив горючим 140 единиц бронетехники за 15 минут.

По словам Дмитрия Булгакова, в целом четырехдневные учения прошли с оценкой «не ниже «хорошо».

«После Центр-2019, может быть, мы получим [оценку] повыше, не знаю. Пока надеемся на все эти вещи. Все основания и условия для этого есть», — обнадежил генерал армии.

В учениях участвовали все заместители главнокомандующих видами ВС РФ по МТО, командующих родами войск, военных округов, флотов и флотилий, общевойсковых и других армий, в том числе ракетных войск стратегического назначения.