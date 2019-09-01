Минобороны РФ впечатлил профессионализм военных при наведении речных переправ

Подразделения материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ впечатлили россиян своими достижениями на учениях в Центральном военном округе. Военнослужащие в рекордные сроки возвели навели 12 автомобильных и железнодорожных мостов через крупные реки от Подмосковья до Хакасии. Съемочная группа Федерального агентства новостей воочию убедилась в профессионализме российской армии.

Такого в истории страны еще не было. Волга, Самара, Ишим, Енисей, Ока — военные перекрыли одновременно все крупные реки центральной части России с запада на восток, остановили на несколько часов судоходство. На Волге в районе города Октябрьский защитники российских рубежей сооружают самую длинную понтонную переправу — плавучий мост длиной почти 3 километра. Ни у одной другой страны нет технологий, которые позволили бы сделать то же самое.

Перебросить технику и войска через самую большую реку в Европе, когда вокруг ни одного моста, а противник без остановки сыплет снарядами с беспилотников и быстроходных лодок — задача для настоящих профессионалов.

Во время грандиозных маневров военные работают в связке с МЧС, МВД, РЖД, федеральными, муниципальными властями и промышленными предприятиями.

Пока инженеры стыкуют части моста и устраняют последствия аварий, другие службы обеспечивают их безопасность. Налетчики обезврежены, возгорание ликвидировано. Почти 1000 человек работают точно и слаженно, как единый организм.

Самый сложный этап: военнослужащие ЦВО сооружают 150-метровую центральную секцию наплавного железнодорожно-автомобильного моста. Несколько дней назад на тренировке военные инженеры установили рекорд: замкнули мост и подготовили его к движению поездов и автомобилей через реку меньше, чем за полтора часа.

Чтобы сократить время подачи горючего до войск, по дну Волги военные впервые проложили двухкилометровый полевой разборный трубопровод нового поколения, подключенный к федеральному магистральному топливопроводу. Его общая протяженность составила 2,3 км, а пропускная способность — до 1,5 тысяч тонн в сутки.

«Очень масштабные учения, такое не каждый день увидишь в нашем городе! Я считаю, это максимальная шкала оценки. Сто баллов можно было бы сделать, очень интересно, очень круто!» — говорит корреспонденту ФАН житель города Октябрьский Самарской области Игорь Уткин, наблюдающий за происходящим с трибун.

Самый напряженный момент позади. Подразделения МТО ВС РФ доказали: для них невыполнимых задач нет. С помощью барж, понтонов и плавающих тягачей через Волгу переброшены пять железнодорожных составов с военной и специальной техникой, продовольствием, горючим.

«Для нас, военных железнодорожников не то, что самая трудная часть, а самая волнительная, это проход эшелонов железнодорожных поездов по мосту. Когда пять составов прошло, все выдохнули», — признался командир 43-й отдельной железнодорожной бригады Виталий Панарин.

Самый длинный плавучий мост в мире выдержит груз весом 3 тысячи тонн и примет 18 эшелонов в сутки.

«Некоторые — местное население, руководство [города. — прим. ФАН], гражданские организации не верили, как, откуда с левого берега пройдут поезда на правый. Через Волгу, при отсутствии моста... А когда этот мост был наведен, все удивились», — рассказал корреспонденту ФАН Виталий Панарин.

За ходом маневров под Сызранью следили начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов, замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров. Руководил учениями заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Войска со своей задачей справились, начальник Генштаба дал высокую оценку, поэтому мы рады, благодарны за выполненную задачу», — констатировал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в интервью корреспонденту ФАН.

Жительница г. Сызрани Екатерина Даниленко не может сдержать эмоций.

«Гордость за нашу страну, за наши войска! — говорит она. — Этим событием мы покажем всем странам, насколько мы сильны. Чтобы они поняли, на кого не надо нарываться!»

От высшего руководства страны участники учений получили ведомственные награды. Командир монтажного 50-й отдельной железнодорожной бригады Сергей Фомин отвечал за основную 550-метровую часть наплавного железнодорожного моста.

«Наплавные железнодорожные мосты, я говорю про себя, не первый раз уже строим… Этот первый раз такой, — признался корреспонденту ФАН военный железнодорожник. — Удивляет, конечно! Такой колоссальный фронт работы выполнен. Непросто было».

Масштабы учения впечатлили и зрителей, и самих участников. Одновременно военные в рекордные сроки навели 12 автомобильных и железнодорожных мостов через крупные реки от Подмосковья до Хакасии. Так, на реке Самара неподалеку от села Алексеевка понтонно-мостовые подразделения соорудили сразу пять переправ различных типов: понтонную, паромную, один деревянный мост и два моста с использованием автодорожных разборных мостовых комплектов САРМ-М в одно- двухпутном исполнении.

Идея проста: если военные способны провести такую операцию в одно и то же время в разных частях страны, справиться с подобной задачей в одном регионе для них не составит труда. Дмитрий Булгаков остался доволен итогами учений. Генерал армии вручил участникам маневров на Самаре знаки отличия.

«Сложного никогда ничего нет, если все это изучено, оттренировано в рамках повседневной боевой подготовки, — считает Дмитрий Булгаков. — Сегодня у нас все войска являются частями соединений постоянной готовности, укомплектованы военнослужащими на 90% контрактной службы. Это их профессионализм и умение выполнять свои задачи».

В специальных учениях материально-технического обеспечения, которые прошли в ЦВО с 27 по 30 сентября, приняло участие больше 30 тысяч военнослужащих, свыше 7 тысяч единиц вооружения и военной техники, до 90 самолетов и вертолетов. Грандиозные маневры разыгрались на полевых аэродромах, а также на железнодорожных станциях. В них были задействованы силы и средства Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов, подразделений МТО Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.