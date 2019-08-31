Появилось видео падения вертолета в Клязьминское водохранилище в Подмосковье

Москва, 31 августа. Видео падения вертолета в Клязьминское водохранилище в Московской области появилось в сети Интернет.

Судя по записи, опубликованной «Пятым каналом», вертолет зацепился за провода ЛЭП. На месте трагедии работают оперативники и спасательные службы. К настоящему моменту официальные источники не подтвердили достоверность опубликованного видео.

По словам очевидцев, инцидент произошел у яхт-клуба «Водник». Воздушное судно двигалось со стороны Москвы. Пилот погиб. Восьмилетняя девочка доставлена в больницу.

Ранее стало известно, что тело погибшего извлечено из воды после крушения вертолета в Клязьминское водохранилище в Московской области. Об этом писала Газета.ru.

14 июля сообщалось о гибели главы Федерации сверхлегкой авиации при падении вертолета Robinson около деревни Барское Московской области.