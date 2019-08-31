США, Украина и Польша подписали договор о сотрудничестве в поставках газа

Варшава, 31 августа. Соединенные Штаты Америки, Украина и Польша подписали межправительственный договор о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Документ скрепили подписями министр энергетики США Рик Перри, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, а также представитель правительства Польши Петр Наимский.

Из соглашения следует, что стороны намереваются сотрудничать с целью реформирования газового рынка на Украине, газовой инфраструктуры импорта польского природного газа и экспорта СПГ Соединенных Штатов.

«Это меморандум о взаимопонимании, который говорит об усилиях для диверсификации поставок газа на Украину, которая сейчас полностью зависима от российского поставщика, хотя иногда газ приходит с запада со стороны Словакии», — прокомментировал Наимский, подписавший договор от имени Варшавы.

По словам Рика Перри, Вашингтон хочет помочь Польше достичь независимости от России в газовой сфере, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, реализация проекта «угрожает безопасности всей Европы». Зеленский также заявил о намерении работать в треугольнике Вашингтон — Варшава — Киев.

«Мы уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества. Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе», — цитирует Газета.ru.

Накануне стало известно, что Украина, Польша и США подпишут соглашение о «сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».