Молодежный фестиваль «PROлето» на ВДНХ посетили более 90 тысяч человек

Москва, 31 августа. Площадку молодежного фестиваля «PROлето» на ВДНХ посетили порядка 90 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«События последнего летнего фестиваля «PRO лето» на ВДНХ уже посетили около 90 тысяч человек. Сейчас здесь проходит большой концерт», — говорится в сообщении.

В 20.00 мск стартовал большой заключительный концерт, в котором принимают участие «Руки вверх!», «Дискотека Авария», Егор Крид, T-Killah, Анастасия Кожевникова и другие артисты, которых ранее выбрали москвичи в ходе онлайн-голосования.

Вторая московская площадка фестиваля «PROлето» на проспекте Академика Сахарова завершила свою работу в 20.00. В концерте на Сахарова приняли участие «Дискотека Авария», Саби Мисс, Dava, Monmart, Ольга Бузова, Тима Белорусских и многие другие. Хедлайнером концерта стал американский певец Джейсон Деруло.

Стоит отметить, что городской фестиваль «PRO лето» развернулся на 22 площадках в столице. Кроме того, к мероприятиям «PRO лето» присоединились еще 24 площадки фестиваля «Цветочный джем», на котором проводятся различные кулинарные мастер-классы.