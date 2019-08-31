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Соболь собрала вокруг себя фриков и неадекватов на московском митинге навальнистов

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Соболь собрала вокруг себя фриков и неадекватов на московском митинге навальнистов

Несанкционированный митинг так называемой оппозиции, который был организован провалившей выборы в Мосгордуму из-за массовой подделки подписей избирателей Любовью Соболь, состоялась 31 августа в Москве. Призывы юриста так называемого ФБК заинтересовали лишь фриков, а точнее — городских сумасшедших. Далее в материале будет представлена подборка с самыми колоритными персонажами, которые полагают, что они истинные несистемные оппозиционеры.

Протестное «творчество»

На противозаконной акции присутствовали два молодых человека, у которых были красочные и издалека заметные плакаты. Они привлекли внимание многих журналистов, однако никому так и не удалось понять, какое именно послание «оппозиционеры» зашифровали в своем творчестве.

Соболь собрала вокруг себя фриков и неадекватов на московском митинге навальнистов

Сами же персонажи честно признались, что не знают, что же означает их протестное «творчество».

Убивать москвичей «за ненадобностью»

Еще один поклонник Соболь — прибывший из Калмыкии молодой человек, заявил, что, будь у него автомат, то он начал бы убивать москвичей «за ненадобностью». Нежелание оппозиционеров забрасывать полицию булыжниками он расценил как трусость с их стороны.

«Вы хотите всех пожалеть, а я хочу всех расстрелять!» — сказал разбушевавшийся гость из Калмыкии одному из случайных прохожих, попытавшемуся успокоить его. 

Соболь собрала вокруг себя фриков и неадекватов на московском митинге навальнистов

Произнесенная им столь емкая фраза объясняет все лицемерие «мирного» протеста оппозиции.

«Герои» пустились в бегство

С другой стороны можно понять данного персонажа, которого возмутила трусость оппозиционеров. Известно, что фанаты Навального и Соболь не раз выступали в роли героев комичных ситуаций, когда их словесную храбрость при малейшей угрозе сдувало как ветром. В данном случае без подобных «бумажных тигров» не обошлось.

Очередной «гуляющий» начал показывать водителям неприличные вызывающие жесты, для этого он специально выскочил на проезжую часть.

Соболь собрала вокруг себя фриков и неадекватов на московском митинге навальнистов

Скорее всего, такими действиями он решил козырнуть перед собравшимися своей молодецкой удалью. Однако храбрость оппозиционера резко испарилась сразу же после появления машины. Далее «герой» пустился в бегство. «Удалой радикал» почему-то побоялся продемонстрировать свои «творческие умения» в лицо правоохранителю.

Москвич-«белорус»

Другой персонаж решил выделиться и привлечь к себе внимание при помощи рубахи с национальным белорусским орнаментом. По факту же оказалось, что приверженец радикальных взглядов не имеет никакого отношения к Беларуси, являясь коренным жителем Москвы.

Соболь собрала вокруг себя фриков и неадекватов на московском митинге навальнистов

Отвечая на вопрос, с какой целью он надел такой наряд, тот ответил, что «беспокоится о соседней стране», на которую якобы надвигается «ползучая российская агрессия». Москвич не стал уточнять, в чем это выражается, при этом он также не объяснил и то, как его беспокойство о народе Белоруссии связано с выборами в Московскую городскую думу. 

Черно-розовые

Группу подростков из Воронежа можно смело называть настоящими звездами прошедшего митинга. Их внешний вид заставил людей постарше поностальгировать о далеком 2007-м, когда молодежь неопределенного пола в черно-розовых одеждах заполнила улицы крупных городов.

Соболь собрала вокруг себя фриков и неадекватов на московском митинге навальнистов

Остается загадкой, каким образом Воронеж связан с московскими выборами. При этом подростки считают, что на политическую повестку митинги не оказывают какого-либо влияния. Неясно, зачем молодые люди приехали в Москву. Но зато своим фриковским внешним видом, привлекшим внимание журналистов и простых прохожих, они прославились на весь оппозиционный интернет, очевидно, что именно это и было их главной целью.

Соболь — фекальная королева

Любовь Соболь оказалась главным фриком шествия. На свое мероприятие она прибыла в пальто, которое накануне неизвестные облили дурно пахнущей жижей подозрительно зеленого цвета. При этом ее участие в акции ограничилось лишь несколькими минутами.

Соболь собрала вокруг себя фриков и неадекватов на московском митинге навальнистов

Однако самая распространенная версия гласит, что Соболь сама заказала фекальную диверсию против себя самой, чтобы накануне выборов поднять шумиху в СМИ. Но зачем сохранять пахнущую фекалиями вещь и ходить в ней на массовые мероприятия не совсем понятно. Вполне возможно, таким образом Любовь намеревалась отпугнуть сотрудников полиции.

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