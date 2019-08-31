Соболь собрала вокруг себя фриков и неадекватов на московском митинге навальнистов

Несанкционированный митинг так называемой оппозиции, который был организован провалившей выборы в Мосгордуму из-за массовой подделки подписей избирателей Любовью Соболь, состоялась 31 августа в Москве. Призывы юриста так называемого ФБК заинтересовали лишь фриков, а точнее — городских сумасшедших. Далее в материале будет представлена подборка с самыми колоритными персонажами, которые полагают, что они истинные несистемные оппозиционеры.

Протестное «творчество»

На противозаконной акции присутствовали два молодых человека, у которых были красочные и издалека заметные плакаты. Они привлекли внимание многих журналистов, однако никому так и не удалось понять, какое именно послание «оппозиционеры» зашифровали в своем творчестве.

Сами же персонажи честно признались, что не знают, что же означает их протестное «творчество».

Убивать москвичей «за ненадобностью»

Еще один поклонник Соболь — прибывший из Калмыкии молодой человек, заявил, что, будь у него автомат, то он начал бы убивать москвичей «за ненадобностью». Нежелание оппозиционеров забрасывать полицию булыжниками он расценил как трусость с их стороны.

«Вы хотите всех пожалеть, а я хочу всех расстрелять!» — сказал разбушевавшийся гость из Калмыкии одному из случайных прохожих, попытавшемуся успокоить его.

Произнесенная им столь емкая фраза объясняет все лицемерие «мирного» протеста оппозиции.

«Герои» пустились в бегство

С другой стороны можно понять данного персонажа, которого возмутила трусость оппозиционеров. Известно, что фанаты Навального и Соболь не раз выступали в роли героев комичных ситуаций, когда их словесную храбрость при малейшей угрозе сдувало как ветром. В данном случае без подобных «бумажных тигров» не обошлось.

Очередной «гуляющий» начал показывать водителям неприличные вызывающие жесты, для этого он специально выскочил на проезжую часть.

Скорее всего, такими действиями он решил козырнуть перед собравшимися своей молодецкой удалью. Однако храбрость оппозиционера резко испарилась сразу же после появления машины. Далее «герой» пустился в бегство. «Удалой радикал» почему-то побоялся продемонстрировать свои «творческие умения» в лицо правоохранителю.

Москвич-«белорус»

Другой персонаж решил выделиться и привлечь к себе внимание при помощи рубахи с национальным белорусским орнаментом. По факту же оказалось, что приверженец радикальных взглядов не имеет никакого отношения к Беларуси, являясь коренным жителем Москвы.

Отвечая на вопрос, с какой целью он надел такой наряд, тот ответил, что «беспокоится о соседней стране», на которую якобы надвигается «ползучая российская агрессия». Москвич не стал уточнять, в чем это выражается, при этом он также не объяснил и то, как его беспокойство о народе Белоруссии связано с выборами в Московскую городскую думу.

Черно-розовые

Группу подростков из Воронежа можно смело называть настоящими звездами прошедшего митинга. Их внешний вид заставил людей постарше поностальгировать о далеком 2007-м, когда молодежь неопределенного пола в черно-розовых одеждах заполнила улицы крупных городов.

Остается загадкой, каким образом Воронеж связан с московскими выборами. При этом подростки считают, что на политическую повестку митинги не оказывают какого-либо влияния. Неясно, зачем молодые люди приехали в Москву. Но зато своим фриковским внешним видом, привлекшим внимание журналистов и простых прохожих, они прославились на весь оппозиционный интернет, очевидно, что именно это и было их главной целью.

Соболь — фекальная королева

Любовь Соболь оказалась главным фриком шествия. На свое мероприятие она прибыла в пальто, которое накануне неизвестные облили дурно пахнущей жижей подозрительно зеленого цвета. При этом ее участие в акции ограничилось лишь несколькими минутами.

Однако самая распространенная версия гласит, что Соболь сама заказала фекальную диверсию против себя самой, чтобы накануне выборов поднять шумиху в СМИ. Но зачем сохранять пахнущую фекалиями вещь и ходить в ней на массовые мероприятия не совсем понятно. Вполне возможно, таким образом Любовь намеревалась отпугнуть сотрудников полиции.