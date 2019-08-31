Жидкий митинг навальнистов замаскировался в толпе гуляющих москвичей. ФАН-ТВ

Выкрики невпопад и безынициативность малочисленной толпы. Несогласованное шествие в центре столицы просто не состоялось. Оппозиция в очередной раз потерпела крах. Люди идут в разные стороны, кричат каждый о своем, и то, видимо, только те, кому надо худо-бедно отработать полученные деньги. Исключительно своим присутствием. На большее рассчитывать и не стоит. Выходы на улицы настолько надоели самим псевдоактивистам, что они при первом требовании сотрудников полиции разойтись выполняют просьбу. Сопротивление оказывают только ретивые и, как всегда, несовершеннолетние. Среди них и ставшая популярной 17-летняя Ольга Мисик. Девушка сменила чтение конституции сотрудникам ОМОНа на немое присутствие. На ее взгляд, достаточное для протеста.

Прибывшей на мероприятие Любови Соболь не удалось объединить разрозненную толпу, хотя, похоже, и не эту цель она преследовала. Соболь приехала с одной целью — собрать внимание журналистов. Так и оказалось. Ее интервью закончилось, как только она ступила на Пушкинскую площадь, после чего она буквально сбежала в метро по пути домой, ни единого слова не сказав участникам акции. Ее слов они не заслужили. Это отметила даже Ксения Собчак в своем телеграмм-канале.

Не акция протеста, а ярмарка тщеславия. Здесь и лидер «Яблока» Григорий Явлинский и зарегистрированный на выборы в мосгордуму Сергей Митрохин. Все традиционно там, где журналисты. Охотно раздают комментарии и избегают общения с теми, кто хотя бы отдаленно похож на настоящих активистов.

Однако никаких задержаний не было. Как бы не бесновалась толпа, действия спецслужб уже отработаны столь тщательно, что никакие, даже самые открытые провокации не работают.

Самыми дружными оказались феминистки. Без поддержки и внимания кричащие о своем: введение закона о домашнем насилии и психологической помощи для жертв. Как оказалось, провоцирующие лозунги для тех, кто ищет конфликта. Их розовый транспарант оказался красной тряпкой для быка. Предмет агрессии и повод для драки.

Согнать согнали, а обучить забыли. Несмотря на тщательную подготовку по доставке гостей города, они отрабатывали заказ спустя рукава. Топорно и без желания. О том, что людей привозят из близлежащих областей ФАН удалось узнать незадолго до акции. Работа привезенных активистов стоит всего 700 рублей. Ее оплачивает так называемое ФБК. При этом лично Алексей Навальный, как лидер организации, на незаконную акцию не явился.

Протест выдохся. И уже даже финансы не заставят людей идти и отстаивать сомнительные идеи, которые, к слову, никто и не слышал. И даже схема: «добавь к митингующим мирно гуляющих по бульварам людей» не работает. Количество активистов тает на глазах, и даже сами псевдолидеры приходят для галочки. Отметился постами в соцсетях — можешь идти домой.