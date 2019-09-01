Сирия, 1 сентября. Слухи о гибели главаря ХТШ в Идлибе. Турция направляет в Сирию очередное подкрепление джихадистам. Братские могилы жертв боевиков обнаружены в Хаме и Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили повторный боевой вылет в окрестности города Маарет-ан-Нуман и снова атаковали опорные пункты радикалов на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отражает нападения радикалов на севере Хамы, стягивают силы в Алеппо для проведения операции против боевиков альянса «Тахрир аш-Шам».

«Исламское государство1»: лишилось «спящей ячейки» в приграничной с Ираком зоне на востоке Дейр-эз-Зора и в Хасаке в ходе совместных рейдов коалиции и SDF

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным лишилась своего главаря Абу Мухаммада аль-Джулани в результате ракетного удара по штаб-квартире в Идлибе.

Курды: ликвидировали в ходе рейда в Дейр-эз-Зоре в приграничной с Ираком зоне бронемашину и пикап террористов ИГИЛ1, а также обезвредили группу боевиков.

ВС Турции: обстреляли на севере Алеппо из артиллерии поселок, нанесли авиудар по местам предполагаемого размещения опорным пунктов боевиков «Рабочей партии Курдистана»., направили конвой подкрепления в Идлиб к своим наблюдательным пунктам на помощь радикалам.

Международная коалиция: совершили совместный рейд с отрядами SDF в Дейр-эз-Зоре, является одним из предполагаемых организаторов авианалета на штаб-квартиру «Хурас ад-Дин», совершили высадку в западном районе Хасаке, где арестовала бывшего боевика «Сирийской свободной армии».

«Хурас ад-Дин»: по неподтвержденным данным потеряла десятки боевиков в результате обстрела их штаба в Идлибе.

Провинция Алеппо

Утром магистраль между городами Азаз и Африн и контрольно-пропускной пункт Аль-Шат были закрыты турецкими военнослужащими из-за столкновений между курдскими радикалами «Освободительных сил Африна» и протурецкими боевиками «Свободной сирийской армии» (ССА) и ее фракций, о чем сообщает Twitter-канал Rojava Network. Сообщалось об ожесточенной перестрелке в районе города Шейх-Исса. Корреспонденты информагентства ANHA передают, что разведывательные самолеты турецкой армии летали над поселками Шерава и Шар. Позже турецкая армия совершила артобстрел села Башимара в районе города Африн, как передал Twitter-канал Rojava Network.

Артиллерийские подразделения сирийской армии обстреляли в районе поселка Хрейтан позиции боевиков «Тахрир аш-Шам» и их союзников, как передал источник в сети Twitter Rana Alasad. Количество ликвидированных в ходе атаки боевиков пока уточняется. Ранее в этом районе совершил разведывательный вылет самолет ВВС Сирии. На этой неделе также большое количество подкреплений САА направилось в западную часть провинции. И, согласно военному источнику портала Al Masdar, САА армия готовится начать новую операцию против джихадистов, которые укрываются в квартале Аз-Захра, пригороде Рашидин и районе научных исследований ИКАРДА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) прочесывают восточные территории провинции в поисках террористов ИГИЛ, скрывающихся в пустынях. В поселке Аль-Шаваид был обезврежен полевой командир «Исламского государства» Абу Аль-Айна. В городе Аль-Бусейра задержана «спящая ячейка» ИГИЛ, которая распределяла собранные денежные средства между другими ячейками, действующими подпольно к востоку от Евфрата.

Сирийская арабская армия (САА) днем провела рейд в западной часть провинции. Правительственные войска обследовали территории вокруг поселка Аль-Багилия, с целью предотвращения возможных вылазок террористов «Исламского государства», в ходе рейда было задержано несколько подозреваемых, как передает портал Deir Ezzor 24.

Вечером курды задержали террориста «Исламского государства» при попытке установки самодельной бомбы в окрестностях поселка Абу-Хашаб и перебросили отряды в приграничные с Ираком зоны в пустыне Бадия. По данным портала Banadi News, SDF смогли уничтожить бронетранспортер и пикап, а также ликвидировали группу боевиков «Исламского государства» у нефтяных месторождений Сабха и Сабхат Шамлан, которые являются плацдармом для атак ИГИЛ на востоке провинции. По данным официального Twitter-канала международной коалиции во главе с США (@SOJTFOIR), за четыре месяца коалиция и SDF ликвидировала более 225 бойцов ИГИЛ в ходе рейдов к востоку от реки Евфрат.

Провинция Идлиб

Ночью самолеты ВВС Сирии совершили ночью вылет в предместья поселков Ат-Таха и Аль-Намира, где нанесли удар по укрытиям джихадистов. ВКС РФ совершили повторный боевой вылет у городу Маарет-ан-Нуман, где атаковали опорные пункты радикалов.

С 06.00 утра 31 августа на территории провинции вступил в силу режим прекращения огня, передает портал Al Masdar. Российский центр примирения призвал лидеров вооруженных группировок отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования в районах, находящихся под их контролем.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что турецкий военный конвой прибыл через контрольно-пропускной пункт у города Кафр-Лусин. Колонна бронетехники отправилась в город Маар-Хатат, часть техники была направлена на восток провинции к городу Серакиб.

Вечером неизвестные самолеты нанесли авиаудар по зданию в окрестностях города Идлиб, где проходила встреча командиров объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хурас ад-Дин» (преемница запрещенной в РФ террористической группировки «Аль-Каида»1). По неподтвержденным данным, около сорока джихадистов, в том числе лидер альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани, были убиты. Сирийские СМИ утверждают, что за ударом стоят ВВС США, как передает портал Step News Agency. Местные источники передают, что шесть ракет был выпущены самолетами международной коалиции, и по словам очевидцев, ракеты были выпущены с самолета модели F16. Еще 7 ракет было выпущено в городе Кефрайя по группе боевиков оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин», как передает источник в сети Twtter Nadie Harbien. Данная информация еще нуждается в подтверждении.

Военный источник сообщил порталу SANA, что было обнаружено захоронение с телами нескольких офицеров САА возле контрольно-пропускного пункта Салам на въезде в город Хан-Шейхун. Источник указал, что найденные бойцы погибли во время сражений с террористами в 2015 году. Тела военнослужащих были переданы судмедэкспертам и позднее будут похоронены на военном кладбище.

Российский разведывательный беспилотник разбился на юге Идлиба. Корреспондент агентства Baladi News сообщил, что БПЛА российского производства потерпел крушение во второй половине дня над поселком Хиш. Пока ни одна из радикальных группировок не заявила о причастности к крушению беспилотника, СМИ придерживаются версии о технической неисправности.

Провинция Хама

Днем, в результате взрыва противопехотной мины, оставленной боевиками на сельскохозяйственных землях в районе поселка Таль-Базам на севере провинции, скончалось три мирных жителя и еще двое получили ранения, как передал источник в сети Twitter Rana Alasad. Мины, оставленные боевиками, по-прежнему продолжают калечить и убивать жителей освобожденных поселков. Сирийская обсерватория по правам человека зафиксировала с 17 февраля 133 случая подрыва на них мирных жителей в провинциях Хомс, Хама, Дейр-эз-Зор, Алеппо и на юге Сирии.

Подразделение Сирийской арабской армии (САА) в ходе работ по разминированию в окрестностях Аль-Латамина обнаружило братскую могилу с телами людей, которые были убиты боевиками. Местный источник сообщил корреспонденту новостного портала SANA, что в район были направлена группа судмедэкспертов и группа сотрудников военной полиции. В ходе предварительного осмотра были обнаружены доказательства, что тела свозили в Аль-Латамину из других мест. Источник указал, что 10 тел были вывезены для передачи в больницу для завершения юридических процедур и установления личности погибших и передачи их тел их семьям, отметив, что боевики три года назад совершили серию похищений в данной местности. Напомним, что 23 августа подразделения САА восстановили контроль над городами Аль-Латамина, Кафр-Зета и поселками Латмин, Мурек и Маракба на севере Хамы. Работы по ликвидации остатков боевиков в этом районе продолжаются.

На севере провинции в столкновении с подразделением сирийской армии в районе города Аль-Касабия боевики «Ахрар аш-Шам» потеряли 7 человек, как передает агентство Step News. Ранее сообщалось о гибели их полевого командира на юге провинции Идлиб.

По неподтвержденным данным боевики группировки «Ансар аль-Таухид» отразили свыше десяти попыток сирийской армии и союзных войск прорвать их линию обороны у реки Оронт и продвинуться в долину Аль-Габ, передает портал Baladi News.

Провинция Хасака

В городе Камышлы в последние нескольких дней разгорелся кризис на почве дефицита чистой питьевой воды. Город был отрезан от остальных регионов, в настоящее время «Демократические силы Сирии» перекрыли въезды и выезды в город после череды взрывов. Раньше жители ежедневно брали воду из бытовых колодцев и покупали цистерны.

Самолеты международной коалиции выпустили несколько ракет в окрестностях города Аль-Хол, близ которого расположен одноименный лагерь для беженцев, как сообщает портал ALK Habour 21. Причины авианалета не сообщаются. Источник также сообщил, что коалиция во главе с США провела высадку десанта в поселке Ариша. Военнослужащие арестовали бывшего бойца «Сирийской свободной армии», как передает корреспондент агентства. Задержанный был доставлен на американскую военную базу в городе Аш-Шаддади и его дальнейшая судьба пока не известна.

Ирак

На севере Ирака продолжается операция турецкой армии «Коготь-3». Как сообщает агентство Anadolu в ходе работы турецких ВВС были уничтожены позиции бойцов «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Саперами были проведены работы по разминированию на территориях, где планируется организовать взлетно-посадочные площадки для ударных вертолетов ВВС Турции. Как сообщалось ранее, в ходе предыдущих двух частей «Когтя», по данным Минестерства обороны Турции, было ликвидировано 654 курдских бойца. Как известно, Турция намерена зачистить от курдских радикалов приграничные районы, но правительство Ирака расценивает вторжение Турции на территорию автономного Иракского Курдистана как нарушение своего суверенитета, так как разрешения на размещение военных баз Анкаре никто не давал.

1 Организация запрещена на территории РФ.