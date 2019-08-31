Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

В Норвегии потерпел крушение вертолет, есть жертвы

289
0 Оставить комментарий

В Норвегии потерпел крушение вертолет, есть жертвы

Четыре человека погибли и один серьезно пострадал при крушении вертолета недалеко от города Альта, расположенном в северной части Норвегии. Соответствующую информацию приводит газета Verdens Gang, ссылающееся на информацию спасательных служб.

По информации издания, в момент падения на борту воздушного судна находились шесть человек. К настоящему времени о судьбе шестого пассажира ничего неизвестно.

В скором времени, как обещают в спасательном центре, будут известны причины трагедии.

Ранее сообщалось, что в Московской области потерпел крушение частный вертолет. Он зацепился за линии электропередач и упал Клязьминское водохранилище.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров