Клименко поставил «Эху Москвы» диагноз «биполярное расстройство»

Москва, 31 августа. Основатель сервисов MediaMetrics и Liveinternet Герман Клименко поставил диагноз «биполярное расстройство» антироссийскому изданию «Эхо Москвы» после появления на его страницах рекламы фестиваля «PRO лето», который состоялся 31 августа на проспекте Сахарова.

По словам Клименко, он «искренне восхищен» двойственным подходом руководства «Эхо Москвы». Он напомнил, что на протяжении последних нескольких месяцев «Эхо Москвы» активно поддерживало так называемых «независимых кандидатов» в депутаты Мосгордумы из команды скандального блогера Алексея Навального. Журналисты «Эха Москвы» пытались пробудить сострадание и сочувствие к блогеру Егору Жукову, который был задержан 27 июля сотрудниками полиции по подозрению в организации массовых беспорядков в Москве. Кроме того, на сайте «Эха» регулярно выходили материалы, в которых рассказывалось о «несправедливых задержаниях» участников незаконных митингов, а также о других «ужасах», которые вынуждены испытывать сторонники «оппозиции».

Антироссийская позиция «Эха Москвы» не стала преградой для размещения рекламы фестиваля «PROлето», который состоялся 31 августа на проспекте Сахарова. При этом ранее сторонники Навального подавали заявку на проведение шествия 31 августа, маршрут которого включал проспект Сахарова.

«Я искренне восхищаюсь Эхом. Я бы так не смог. С одной стороны помочь снять с выборов Нюту, пытаться добить Касамару, завесить весь топ сочувствием Егору Жукову, сделать все для того, чтобы вся страна вздрогнула от «ужасов» творящихся в городе греха. Кровь. Кишки. Насилие. С другой же стороны спокойно принять рекламный бюджет от города. Бузова. МОТ. И все это 31 августа. Дихотомия? Биполярное расстройство? Когда же порвется гребаная цепь? P.S: Коллеги. Рекламу то можно давно снять. Хотя, если продали показы, то конечно пусть еще повертится», — написал Клименко на своей странице в Facebook.

Напомним, Московская городская избирательная комиссия не допустила к выборам в Мосгордуму так называемых «независимых кандидатов» из команды одиозного блогера Алексея Навального из-за фальсификаций подписных листов и других нарушений избирательного законодательства. Среди не допущенных Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие сторонники Навального.

В подписных листах «оппозиционеров» было обнаружено большое количество поддельных подписей избирателей, а также автографы несуществующих и умерших жителей столицы. В частности у юриста ФБК Соболь обнаружено 14,67% поддельных подписей, при этом допустимый законом порог брака составляет 10%.

После отказа в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы сторонники Навального пытаются проводить незаконные митинги и шествия в центре столицы, чтобы спровоцировать массовые беспорядки и разжечь агрессию в обществе. В этом команде блогера помогает массовка, которую так называемая оппозиция за денежное вознаграждение привозит в столицу из регионов.

Согласно классификатору СМИ, радиостанция «Эхо Москвы» является одним из главных антироссийских и проамериканских ресурсов. Формально принадлежит «Газпрому», но финансируется, как уверяет руководство радиостанции, самостоятельно, исключительно за счет рекламы. Главным редактором «Эха Москвы» является яркий оппозиционер Алексей Венедиктов, который не скрывает своих политических взглядов.