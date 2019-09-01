Ученые объяснили, почему нет смысла спорить с женщинами

Москва, 1 сентября. Женщины лучше запоминают разного рода детали, чем мужчины. К такому выводу пришли шведские ученые, которые провели большие исследования человеческой памяти.

Итоги исследования шведских ученых опубликовала британская газета Daily Mail.

Ученые выяснили, что женщинам проще запоминать, а впоследствии и припоминать в разговоре различные детали тех или иных ситуаций. Так, например, женщина скорее ответит на вопросы «кто сказал и что» и «где пропавшие вещи», чем это сделает мужчина. Поэтому спорить с женщинами смысла нет.

Оказалось, что когда дело доходит до запоминания особенностей разговора или того, где могут находиться конкретные предметы, женщины имеют преимущество, потому что у них лучше развита эпизодическая память.

«Результаты показывают, что в эпизодической памяти есть небольшое преимущество у женщин, и это преимущество варьируется в зависимости от того, какие материалы следует запомнить», — объяснил автор исследования Мартин Асперхольм.

Эпизоди ческая память — это один из видов долговременной памяти, который включает в себя воспоминания о конкретных событиях, ситуациях и переживаниях. Другими словами, — это способность вспомнить автобиографические события, включающие время, местоположение их осуществления, связанные с событиями эмоции и другие контекстуальные данные, такие, как: кто, что, когда, где и почему.

Исследование также показало, что прекрасная половина лучше запоминает лица и хранит сенсорные воспоминания — запахи.

В то же время исследователи говорят о том, что в силу разных форм воспоминаний, иногда преимущество могут иметь и мужчины. Так, например, мужчинам проще запоминать, где они оставили припаркованную машину, поскольку они хорошо запоминают информацию, связанную с пространственной обработкой.

Шведская исследовательская группа основала свои выводы на 617 исследованиях, которые проводились в период с 1973 по 2013 год и включили более 1,2 миллиона участников.

В результате ученые пришли к выводу, что когнитивные различия между мужчинами и женщинами невелики, но выразили надежду, что своим большим исследованием им удалось поднять новые вопросы о памяти.