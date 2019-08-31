Сирия, 31 августа. Неподтвержденные сообщения о гибели гибели главаря «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Российский беспилотник упал в южном районе провинции Идлиб. В приграничной зоне с Ираком на востоке Дейр-эз-Зора обезврежена группа боевиков ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отражает нападения радикалов на севере Хамы.

«Исламское государство1»: лишилось «спящей ячейки» в приграничной с Ираком зоне на востоке Дейр-эз-Зора в ходе совместного рейда войск коалиции и SDF

«Хайят Тахрир аш-Шам»: под неподтвержденным данным лишилась своего главаря Абу Мухаммад аль-Джулани в результате ракетного удара по штаб-квартире в Идлибе.

Курды: ликвидировали в ходе рейда в Дейр-эз-Зоре в приграничной с Ираком зоне бронемашину и пикап террористов ИГИЛ1, а также обезвредили группу боевиков.

ВС Турции: обстреляли на севере Алеппо из артиллерии поселок, в котором предположительно укрываются курдские радикалы.

Международная коалиция: совершили совместный рейд с отрядами SDF в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Вечером турецкая армия совершила артобстрел села Башимара в районе города Африн, как сообщает курдский новостной Twitter-канал Rojava Network, где согласно сообщению Министерства обороны Турции укрываются курдские радикалы из числа «Освободительных сил Африна», ежедневные атаки которых уже превратили жизнь как турецких военнослужащих так и лояльных им боевиков «Сирийской свободной армии» в кошмар.Турки уже повысили боеготовность своих подразделений в районе кантона Африн и перекрыли магистраль, связывающую Африн и город Азаз из-за роста количества нападений курдских боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократических сил Сирии» (SDF) ввели отряды в приграничные с Ираком зоны в пустыне Бадия для рейда по поиску и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства». По данным портала Banadi News «Демократический силы» при поддержке международной коалиции смогли уничтожить бронетранспортер и пикап, а также ликвидировали группу боевиков «Исламского государства», в том числе боевика известного под псевдонимом «Абу Салех Ливийский». Военный план SDF помог зачистить данный район у нефтяных месторождений Сабха и Сабхат Шамлан, которые являются своеобразным плацдармом для атак со стороны ИГИЛ на востоке провинции. По данным официального Twitter-канала международной коалиции во главе с США (@SOJTFOIR), за четыре месяца коалиция и SDF ликвидировала более 225 бойцов ИГИЛ в ходе рейдов к востоку от реки Евфрат.

Провинция Идлиб

По неподтвержденным данным, в результате ракетных ударов с воздуха, которые нанесли неизвестные самолеты по штабу боевиков «Хурас ад-Дин» на юге Идлиба, был убит лидер альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани, который находился там в рамках собрания главарей джихадистских группировок, как сообщает новостной Twitter-канал SMM Syria. Данная информация еще нуждается в подтверждении, так как ни одна из группировок еще не опубликовала заявлений о потерях в своих рядах.

Военный источник сообщил порталу SANA, что было обнаружено захоронение с телами нескольких офицеров САА возле контрольно-пропускного пункта Салам на въезде в город Хан-Шейхун. Источник указал, что найденные бойцы вероятно были убиты во время сражений с террористами в 2015 году, но в то время их тела не было возможности вывезти и передать родственникам. Сегодня тела военнослужащих были переданы судмедэкспертам, а поздней будут похоронены на военном кладбище. Ранее сообщалось что в ходе работ САА по разминированию на севере Хамы в городе Аль-Латамина найдена братская могила жертв боевиков. Аль-Латамина, как и Хан-Шейхун, была освобождены сирийской армией от джихадистов «Тахрир аш-Шам» неделю назад.

Российский разведывательный беспилотник разбился на юге Идлиба. Корреспондент агентства Baladi News сообщил, что разведывательный самолет российского производства потерпел крушение во второй половине дня над поселком Хиш к северу от города Хан-Шейхун. Пока ни одна из радикальных группировок не заявила о причастности к крушения беспилотника, СМИ придерживаются версии о технической неисправности. В воздушном пространстве на юге Идлиба наблюдается рост числа вылетов самолетов-разведчиков ВКС РФ и ВВС Сирии после того, как в силу вступило соглашение о временном прекращении огня. Тем не менее, сирийская армия обещала начать ответные боевые действия в случае провокации со стороны боевиков.

Провинция Хама

Сирийская армия продолжает бои на севере Хамы с отрядами радикалов «Фронта национального освобождения» (он же «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»). По неподтвержденным данным боевики вечером выпустили противотанковую ракету, которая уничтожила бронированный автомобиль пехоты САА у лагеря Джурин, о чем сообщает приближенный к «умеренной оппозиции» информационный портал Step News Agency. Тем не менее, сообщений о потерях сирийской армии на северо-западных фронтах Хамы от официальных СМИ не поступало, так что данное заявление боевиков нуждается в проверке.

1 Организация запрещена на территории РФ.