Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил ВГИК со столетним юбилеем. Слова спикера приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

«Поздравляю преподавателей, студентов и выпускников Всероссийского государственного университета кинематографии имени Сергея Аполлинариевича Герасимова со знаменательной датой - 100-летием вуза», — говорится в поздравлении.

Университет является старейшей киношколой в России и мире, хранителем культуры и духовных ценностей, считает парламентарий.

«В вековой истории ВГИКа - множество ярких страниц, талантов, имен выдающихся мастеров, которые внесли огромный вклад в развитие отечественного и мирового кинематографа», — отметил председатель Госдумы.

По мнению Володина, ВГИК является ведущим киновузом России, а его программы и методики известны во всем мире.

«Желаю Вам здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго», — резюмировал Володин.

Напомним, Всероссийский государственный университет кинематографии имени Сергея Герасимова был основан 1 сентября 1919 года. В числе выпускников вуза: Эльдар Рязанов, Андрей Тарковский и Василий Шукшин.