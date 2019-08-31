Коммунисты назвали Владимира Бортко предателем. ФАН-ТВ

31 августа активисты партии КПРФ вышли с плакатами на Большую Морскую, 43, к штабу Владимира Бортко. Они выразили свое негодование поступком кандидата в губернаторы Петербурга. На своих плакатах они назвали уже бывшего претендента на пост предателем, подчеркнув, что коммунисты не сдаются, и Бортко — не коммунист.

«Мы хотели осудить его, потому что его поступок бросает тень на всю партию. И как теперь люди будут думать — человек столько всего сделал, был с коммунистами, с КПРФ и после этого так поступил», — недоумевает активист партии КПРФ Андрей Благов.

Возмущенные коммунисты особо подчеркнули, что режиссер не согласовал отказ от участия в выборах с однопартийцами и главой КПРФ Геннадием Зюгановым.

Ранее соратник бывшего кандидата и экс-глава МО Васильевский Николай Смоктий рассказал, как к решению Бортко отнеслись в партии. Режиссер не согласовал отказ от участия в выборах с однопартийцами и главой КПРФ Геннадием Зюгановым. Смоктий поделился рассуждениями в социальной сети «ВКонтакте», озаглавив запись вопросом «Бортко — предатель?».