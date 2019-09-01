Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем знаний. Слова спикера приводит пресс-служба нижней палаты парламента.

По мнению Володина, этот праздник важен как для тех, кто уже с нетерпением ждет встреч с одноклассниками и одногруппниками, так и для тех, кто впервые переступает порог школы, вуза, лицея, колледжа или училища «и открывает для себя мир новых знаний и творчества, открытий и перспектив».

«Мир, где обретают друзей на всю жизнь», — отметил председатель Госдумы.

Поздравление спикера также адресовано и учителям. В частности, Володин напомнил, что от их профессионализма, таланта, настойчивости и терпения во многом зависит то, с каким багажом знаний молодые люди вступят в большую жизнь и какое место они в ней займут.

Парламентарий пожелал всем здоровья, счастья, успехов и отличных оценок.

Напомним, 1 сентября в России и на постсоветском пространстве отмечают День знаний.