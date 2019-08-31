Коммунисты устроили пикет у штаба труса и предателя Бортко, снявшегося с выборов

Санкт-Петербург, 31 августа.Группа пикетчиков с плакатами собралась у штаба экс-кандидата в губернаторы Петербурга Владимира Бортко. Они обвинили политика в предательстве.

На Большой Морской улице стоят активисты с флагами КПРФ и лозунгами «Коммунисты не сдаются», «Бортко — предатель». Они выражают протест против решения режиссера снять кандидатуру с выборов.

Простые члены КПРФ не могут простить бывшему кандидату его выход из предвыборной гонки. Напомним, что утром 31 августа Владимир Бортко принес в Горизбирком соответствующее заявление.

Причиной такого решения могло стать резко ухудшевшееся здоровье режиссера или политические амбиции Бортко, которые шли вразрез с партийными интересами. Журналистам бывший кандидат сказал, что КПРФ выдвигала его на выборы исключительно из-за известности.

Режиссер рассчитывал на победу на выборах, в то время как КПРФ хватило бы и второго места с ожидаемыми 17% голосов. Бортко понял, что в партии не верили в его победу.

По мнению депутата Андрея Анохина, у режиссера были минимальные рейтинги. Если бы он показал плохой результат на выборах, то утащил бы свою партию вниз. Своим решением Бортко дискредитировал себя как политик. Эксперт Алексей Дементьев уверен, что бегство Бортко лишило КПРФ диалога с избирателями.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября в единый день голосования. Глава субъекта РФ будет избран на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.

На выборы зарегистрированы самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России», Владимир Бортко от КПРФ.