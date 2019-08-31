Меркель намекнула, что после ухода с поста канцлера ФРГ вернется в науку

Лейпциг, 31 августа. Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что задумывается о том, чтобы вернуться к работе в Академии наук после ухода с политического поста. Об этом канцлер ФРГ заявила в Лейпцигской высшей школе менеджмента.

На выпускной церемонии в школе менеджмента в Лейпциге, обращаясь к аудитории, канцлер намекнула, что еще может вернуться к научной работе после того, как покинет текущий пост.

«Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, услышать вновь обо мне после того, как я уйду с поста канцлера», — сказала Меркель.

Канцлер обратилась к выпускникам с напутственной речью, в которой заявила, что Германии нужна смелость и сила молодежи, а также призвала выпускников быть смелыми и смотреть «за пределы собственного носа».

В высшей школе менеджмента Ангела Меркель присутствовала не только как приглашенный спикер. В ходе церемонии канцлеру ФРГ вручили новую научную степень.

Меркель по образованию физик. Она окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса. Получив диплом, начала работать в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР, где проработала с 1978 по 1989 гг. Канцлер Германии имеет несколько научных степеней.

Срок канцлерских полномочий Меркель истекает после 2021 года. Сама она еще в прошлом году заявила, что претендовать на пост канцлера в очередной раз не собирается.

Напомним, Ангела Меркель является действующим федеральным канцлером Германии с 22 ноября 2005 года.