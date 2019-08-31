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Частный вертолет упал в водохранилище в Московской области

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Частный вертолет упал в водохранилище в Московской области

Москва, 31 августа. Вертолет зацепился за линии электропередач и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 31 августа на Набережной улице в городе Долгопрудный. По предварительной информации, в водоем упал двухместный частный вертолет.

Очевидцы происшествия подтверждают эти данные. Спасатели находятся на месте происшествия и обследуют водохранилище, пишет РИА Новости.

Утром в Клинском районе Подмосковья упал легкомоторный самолет, погиб пилот. Пассажирка — двенадцатилетняя девочка находится в реанимации.

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