Частный вертолет упал в водохранилище в Московской области

Москва, 31 августа. Вертолет зацепился за линии электропередач и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 31 августа на Набережной улице в городе Долгопрудный. По предварительной информации, в водоем упал двухместный частный вертолет.

Очевидцы происшествия подтверждают эти данные. Спасатели находятся на месте происшествия и обследуют водохранилище, пишет РИА Новости.

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