Пользователи пожаловались на сбои в работе микроблога Twitter

Москва, 31 августа. Пользователи Сети пожаловались на проблемы в работе микроблога Twitter. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в функционировании ресурсов.

«Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 11.06 по времени Восточного побережья США (18.06 по московскому. — Прим. ФАН», — говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе социальной сети жаловались жители Японии. С проблемами столкнулись также пользователи в США, Британии, ФРГ, Польше, Франции и других европейских странах. В России социальная сеть работает в обычном режиме.

По данным сайта, большинство пользователей столкнулись с некорректной работой сайта — около 52%. Еще 28% отметили плохое функционирование мобильного приложения для устройств Apple. Около 18% заявили о том, что сбои наблюдаются в такой же программе, но для операционной системы Android.

Ранее стало известно о том, что хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и опубликовали от его имени расистские высказывания и угрозы. В частности, на его странице в микроблоге появились высказывания о том, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана. Кроме того, неизвестные опубликовали несколько хвалебных твитов в адрес Адольфа Гитлера, а также высказывания расистского толка.

Ответственность за взлом уже взяла на себя хакерская группировка Chuckling Squad. В предыдущий раз аккаунт Дорси был взломан в 2016 году.