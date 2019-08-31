Глава фракции Зеленского обвинил Луценко в связях с подпольным игровым бизнесом

Киев, 31 августа. Глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Архамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является «акционером» сети подпольных казино.

После отставки Луценко глава «Слуги народа» Давид Архамия рассказал, что ему удалось выяснить, что теперь уже бывший генеральный прокурор Украины выступает акционером сети нелегальных казино, передают РИА Новости.

«Когда мы начали изучать нелегальный игорный бизнес, то основным бенефициаром оказался весь политикум… Например, уволенный генпрокурор Юрий Луценко — акционер сети подпольных казино», — заявил Арахамия.

Политик пообещал, что лично напишет в правоохранительные органы заявление об этом любопытном факте.

Напомним, Юрий Луценко был назначен на пост генерального прокурора Украины в мае 2016 года. Ранее он заявил, что сложит свои полномочия с началом работы парламента нового созыва.

30 августа Верховная рада Украины одобрила отставку генпрокурора Луценко. Решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Депутаты Рады отмечают, что при Луценко прокуратура Украины пришла в упадок, «сильно прогнила коррупционными связями».