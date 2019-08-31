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Эксперт назвал клоунадой малочисленное шествие «оппозиции» 31 августа

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Эксперт назвал клоунадой малочисленное шествие «оппозиции» 31 августа

Москва, 31 августа. Несанкционированное властями шествие в Москве оказалось ничем иным, как «агонией оппозиции», считает член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев. 

Шествие, к которому призывала юрист ФБК Любовь Соболь, собрало всего 750 человек. Незаконная акция была малочисленной, поддержки среди москвичей у представителей несистемной оппозиции просто нет.

«Никто не пришел. Нарывались. И Соболь нарывалась, и ряд людей падали перед полицейскими и кричали «вяжите нас», и уже не знали, что придумать», — рассказал Матвейчев, его цитирует Regnum.

Эсперт подчеркнул, что активисты пытались спровоцировать сотрудников правопорядка на задержание. Таким образом они хотели создать шум вокруг акции. Но число участников сократилось в десятки раз, несмотря на то, что выборы уже через неделю. Люди теряют интерес «к этой клоунаде», добавил Матвейчев.

Незаконные акции, инициированные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходят в Москве почти каждые выходные. Мосгоризбирком отказал в регистрации протеже блогера Алексея Навального Любови Соболь, Илье Яшину, Дмитрию Гудкову и другим из-за массовых фальсификаций. 

В махинациях с подписями уличили также Любовь Соболь. Она, как и другие сподручные Навального, использовала подписи «мертвых душ». Ранее выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей.

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