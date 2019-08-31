Лукашенко попросил «не страдать» белорусских производителей сахара

Минск, 31 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусским производителям сахара искать новые рынки сбыта, не фокусируясь исключительно на экспорте в Россию. Об этом президент Белоруссии заявил в ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области.

Производители сахара пожаловались белорусскому президенту, что на избыток своей продукции на традиционных рынках сбыта, куда также входит Россия. По их словам, накопленный излишек сахара привел к падению закупочной цены на сахар в России. Лукашенко посоветовал производителям сахара «не страдать», а также поручил найти новые рынки сбыта для своей продукции.

«Вы мне не страдайте. Ваше дело - продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также добавил, что в будущем необходимо сохранить объемы производства сахара. Кроме того, Лукашенко поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии найти новые рынки сбыта сахара, а также сохранить нынешний уровень доходности в этой сфере.

Напомним, в середине июля Союз сахаропроизводителей России сообщил о падении оптовых цен на сахар на 27,5%. Глава союза Андрей Бодин заявил, что такое падение цен нетипично для июня, поскольку в сахарной отрасли сезон начинается в июле и длится до конца августа.