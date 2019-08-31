Донбасс сегодня: «Правый сектор» возвращают в ООС, ВСУ несут потери при подготовке теракта

Донбасс, 31 августа. Армия Киева усилила обстрелы ДНР и ЛНР, в Горловке горят дома. Бойцы ВСУ несут потери при подготовке ударных беспилотников. Генштаб ВСУ уговорил «Правый сектор»1 вернуться в зону боевых действий. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Количество обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик возрастает, следует из сообщений их представительств в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. По ДНР нанесен 21 удар с применением тяжелых 120-мм минометов, минометов 82-мм калибра, гранатометов и иного вооружения меньшего калибра.

Результатом обстрелов стали разрушенные дома в Горловке, уничтоженный автомобиль мирного жителя и множественные повреждения гражданской инфраструктуры на севере и юге ДНР. В ЛНР сообщают о четырех обстрелах по четырем населенным пунктам из тех же видов вооружения, каким обстреливалась соседняя республика.

ВСУ понесли потери при подготовке теракта

Отдельно хочется остановиться на том, что только в минувшие сутки зафиксировано девять случаев атак ВСУ на позиции дончан и населенные пункты на Горловском направлении с применением ударных дронов. Тактика террористов Ближнего Востока прочно взята на вооружение украинскими «освободителями». При этом во время подготовки к терактам, а именно так квалифицируется применение ударных беспилотников по мирным городам и поселкам, все чаще потери несут сами украинские военнослужащие.

Все дело в том, что армия Киева использует не заводские, уже сделанные ударными, беспилотники, а модифицирует квадрокоптеры под сброс боеприпасов. Именно в момент модификации и «подгонки» гранат к аппаратам часто происходят инциденты. Один из них привел к потерям троих военных ВСУ на юге Донецкой области, сообщают в управлении Народной милиции ДНР.

Во время подготовки ударного беспилотника и крепления гранаты ВОГ-17, военные 74-ого разведбатальона уронили боеприпас, который сдетонировал. В результате одному бойцу оторвало обе кисти, второй получил множественные осколочные ранения спины, а третий – начальник подразделения технических средств разведки А. Лисовский – получил осколочные ранения паховой области. Офицер срочно доставлен в госпиталь Мариуполя. Стоит отметить, что подобные случаи фиксируются практически еженедельно.

«Правый сектор» возвращается на Донбасс

В украинском Генштабе прошли закрытые переговоры между генералитетом армии и представителями боевых отрядов «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация), об этом свидетельствуют данные разведки Народной милиции ДНР. Предметом переговоров стало возможное возвращение националистов в Донбасс на условиях вхождения их подразделений в штатную структуру ВСУ. В свое время националисты батальонов «Айдар» и «Донбасс» согласились на такие условия, и сейчас оба подразделения состоят в виде отдельных батальонов в структуре Вооруженных сил Украины.

Инициатором переговоров стало министерство обороны Украины, как следует из разведданных дончан. В свою очередь националисты выдвинули ряд требований к Генеральному штабу армии. Требования касаются получения «широкой автономии» в рядах ВСУ, а именно – возможности самостоятельно принимать решения об открытии огня (не только ответного, но и провоцирующего), применения запрещенных минскими соглашениями вооружений, в том числе тяжелых 120-мм минометов.

В Донецке полагают, что Генштаб ВСУ принял эти требования, поскольку появилась информация о проведении правосеками совещания в Конотопе, куда съехались руководители региональных ячеек организации. Совещание было посвящено мобилизации боевиков и агитации украинцев по вступлению в ряды нацистской организации для последующей отправки в зону гражданского конфликта.

Видимо, у Киева совершенно закончились контрактники и прочие «защитники», раз на самом высоком уровне принимается решение о привлечении откровенных нацистов, ранее выведенных из зоны боевых действий. И, более того, Генштаб соглашается с «хотелками» боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.