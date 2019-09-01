Сирия новости 1 сентября 07.00: Пентагон подтвердил удар по «Аль-Каиде»* в Идлибе, Эрдоган пригрозил ввести войска в Рожаву

Сирия, 1 сентября. Центральное командование США подтвердило нанесение удара по террористам в Идлибе, Турция введет войска в случае задержек по созданию «зоны безопасности». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сосредоточили подкрепления в западных районах города Алеппо, предположительно нанесли удар по террористам в Идлибе.

Армия Турции: восстановила работу погранперехода «Баб эль-Хава», обстреляла SDF в Ракке.

Курды: попали под обстрел турецкой армии в Ракке.

Международная коалиция: перебросила силы на базу в районе Айн эль-Араба (Кобани), нанесла удар по главарям «Аль-Каиды»1 в Идлибе.

Провинция Алеппо

Международная коалиция во главе с США перебрасывает военные силы и транспортные средства на свою базу в районе города Айн аль-Араб (Кобани) в провинции Алеппо, сообщает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork). Передислокация сил и средств США может быть связана с планами создания «зоны безопасности» на севере Сирии.

Правительственные силы и союзное иранское ополчение переброшены на запад сирийского мегаполиса Алеппо, сообщают источники агентства Step News. САА и бойцы «Сил национальной обороны» сосредоточены в районе Миньян, пригороде Асад и жилом квартале 1070. Возможно, правительственные силы готовятся к отражению атак террористов «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок, которые, как сообщалось ранее, могут готовить наступление на Алеппо.

Тем временем армия Турции восстановила нормальную работу пограничного перехода «Баб эль-Хава» на границе провинции Алеппо и Турции, сообщает агентство Halab Today. Напомним, погранпереход был разгромлен толпой в ходе вчерашних столкновений. Отмечается, что в направлении Турции не пропускают беженцев — право перейти границу имеют люди, едущие в Турцию по деловым или религиозным делам, студенты, врачи, представители бизнеса и общественных организаций. В то же время выезд из Турции осуществляется свободно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Тело мужчины по имени Сауд Мажар Фархан аль-Баргаш было обнаружено на окраине города Абу-Кемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24).

Провинция Идлиб

Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США подтвердило нанесение удара по объекту запрещенной в РФ международной террористической организации «Аль-Каида» в провинции Идлиб, сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV). Как стало известно ранее, удар был нанесен по зданию, в котором проходила встреча главарей и полевых командиров таких группировок, как «Хуррас ад-Дин» (которую называют «Аль-Каидой в Сирии»), «Ансар ат-Таухид» и «Тахрир аш-Шам». Уничтожено до 40 джихадистов, утверждает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), среди погибших может быть даже главарь «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани, точных списков уничтоженных боевиков на данный момент нет. Удар, предположительно, был нанесен истребителем F-16 ВВС США.

Источник в Twitter (@Step_Agency) сообщает об ударе по позициям террористов «Тахрир аш-Шам» в районе города Кафр-Набаль. Сообщается о ракетных и артиллерийских ударах несмотря на введенное САА в силу одностороннее прекращение огня, однако подтверждений этому нет. Под другой версии, удар мог быть нанесен ВКС РФ по боевикам из группировок, на которые не распространяются условия прекращения огня.

Провинция Даръа

В провинции Даръа продолжаются нападения на бойцов САА и силы Воздушной разведки Сирии. Неизвестные боевики подорвали автобус с сотрудниками Воздушной разведки в районе города Карак на востоке провинции. Сообщается о пострадавших среди военных, однако точное их число не называется. Агентство Baladi News отмечает, что подрыв автобуса произошел на следующий день после того как неизвестные расстреляли из пулемета автомобиль сирийской полиции в районе Аль-Шаджра на западе Даръа, были убиты трое полицейских.

Отметим, в нападениях подозревают бывших боевиков ССА, которые продолжили антиправительственную деятельность после подписания соглашения о примирении с Дамаском.

Провинция Ракка

Источник в Twitter (@AlSharqia24) сообщает о столкновениях в провинции Ракка. Перестрелки происходят в районе населенного пункта Аль-Калита на севере Ракки, однако на данный момент неизвестно, кто и с кем вступил в схватку.

Тем временем другой источник (@syrianow77) сообщает, что турецкая армия обстреляла из крупнокалиберных пулеметов патруль проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в районе деревни Наси Тала на севере Ракки.

Провинция Хасака

В случае, если «зона безопасности» на севере Сирии не начнет функционировать в течение ближайших недель, Турция будет следовать «собственному плану», проведет масштабную военную операцию и введет войска в северную Сирию. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выпускной церемонии Национального университета обороны в Стамбуле. Как сообщает турецкое издание Hurriyet, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара больше не станет мириться с попытками США затянуть решение курдского вопроса на севере Сирии. Тем не менее Эрдоган отметил, что у Анкары нет планов выйти из НАТО — несмотря на осложнение отношений в последнее время.

Напомним, согласно действующему турецко-американскому плану «зона безопасности», которая должна отрезать террористов из «Рабочей партии Курдистана» в Турции от их союзников в Сирии, должна стать полосой земли шириной в 5 км, которая протянется по всему северу Сирии — через провинции Алеппо, Ракка и Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.