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Сирия новости 1 сентября 07.00: Пентагон подтвердил удар по «Аль-Каиде»* в Идлибе, Эрдоган пригрозил ввести войска в Рожаву

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Сирия новости 1 сентября 07.00: Пентагон подтвердил удар по «Аль-Каиде»* в Идлибе, Эрдоган пригрозил ввести войска в Рожаву

Сирия, 1 сентября. Центральное командование США подтвердило нанесение удара по террористам в Идлибе, Турция введет войска в случае задержек по созданию «зоны безопасности». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: сосредоточили подкрепления в западных районах города Алеппо, предположительно нанесли удар по террористам в Идлибе.

Армия Турции: восстановила работу погранперехода «Баб эль-Хава», обстреляла SDF в Ракке.

Курды: попали под обстрел турецкой армии в Ракке.

Международная коалиция: перебросила силы на базу в районе Айн эль-Араба (Кобани), нанесла удар по главарям «Аль-Каиды»1 в Идлибе.

Карта боевых действий в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Международная коалиция во главе с США перебрасывает военные силы и транспортные средства на свою базу в районе города Айн аль-Араб (Кобани) в провинции Алеппо, сообщает курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork). Передислокация сил и средств США может быть связана с планами создания «зоны безопасности» на севере Сирии.

Правительственные силы и союзное иранское ополчение переброшены на запад сирийского мегаполиса Алеппо, сообщают источники агентства Step News. САА и бойцы «Сил национальной обороны» сосредоточены в районе Миньян, пригороде Асад и жилом квартале 1070. Возможно, правительственные силы готовятся к отражению атак террористов «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок, которые, как сообщалось ранее, могут готовить наступление на Алеппо.

Тем временем армия Турции восстановила нормальную работу пограничного перехода «Баб эль-Хава» на границе провинции Алеппо и Турции, сообщает агентство Halab Today. Напомним, погранпереход был разгромлен толпой в ходе вчерашних столкновений. Отмечается, что в направлении Турции не пропускают беженцев — право перейти границу имеют люди, едущие в Турцию по деловым или религиозным делам, студенты, врачи, представители бизнеса и общественных организаций. В то же время выезд из Турции осуществляется свободно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Тело мужчины по имени Сауд Мажар Фархан аль-Баргаш было обнаружено на окраине города Абу-Кемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24).

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США подтвердило нанесение удара по объекту запрещенной в РФ международной террористической организации «Аль-Каида» в провинции Идлиб, сообщает источник в Twitter (@HalabTodayTV). Как стало известно ранее, удар был нанесен по зданию, в котором проходила встреча главарей и полевых командиров таких группировок, как «Хуррас ад-Дин» (которую называют «Аль-Каидой в Сирии»), «Ансар ат-Таухид» и «Тахрир аш-Шам». Уничтожено до 40 джихадистов, утверждает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), среди погибших может быть даже главарь «Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани, точных списков уничтоженных боевиков на данный момент нет. Удар, предположительно, был нанесен истребителем F-16 ВВС США.

Источник в Twitter (@Step_Agency) сообщает об ударе по позициям террористов «Тахрир аш-Шам» в районе города Кафр-Набаль. Сообщается о ракетных и артиллерийских ударах несмотря на введенное САА в силу одностороннее прекращение огня, однако подтверждений этому нет. Под другой версии, удар мог быть нанесен ВКС РФ по боевикам из группировок, на которые не распространяются условия прекращения огня.

Провинция Даръа

Провинция Даръа

В провинции Даръа продолжаются нападения на бойцов САА и силы Воздушной разведки Сирии. Неизвестные боевики подорвали автобус с сотрудниками Воздушной разведки в районе города Карак на востоке провинции. Сообщается о пострадавших среди военных, однако точное их число не называется. Агентство Baladi News отмечает, что подрыв автобуса произошел на следующий день после того как неизвестные расстреляли из пулемета автомобиль сирийской полиции в районе Аль-Шаджра на западе Даръа, были убиты трое полицейских.

Отметим, в нападениях подозревают бывших боевиков ССА, которые продолжили антиправительственную деятельность после подписания соглашения о примирении с Дамаском.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Источник в Twitter (@AlSharqia24) сообщает о столкновениях в провинции Ракка. Перестрелки происходят в районе населенного пункта Аль-Калита на севере Ракки, однако на данный момент неизвестно, кто и с кем вступил в схватку.

Тем временем другой источник (@syrianow77) сообщает, что турецкая армия обстреляла из крупнокалиберных пулеметов патруль проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) в районе деревни Наси Тала на севере Ракки.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

В случае, если «зона безопасности» на севере Сирии не начнет функционировать в течение ближайших недель, Турция будет следовать «собственному плану», проведет масштабную военную операцию и введет войска в северную Сирию. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выпускной церемонии Национального университета обороны в Стамбуле. Как сообщает турецкое издание Hurriyet, турецкий лидер подчеркнул, что Анкара больше не станет мириться с попытками США затянуть решение курдского вопроса на севере Сирии. Тем не менее Эрдоган отметил, что у Анкары нет планов выйти из НАТО — несмотря на осложнение отношений в последнее время.

Напомним, согласно действующему турецко-американскому плану «зона безопасности», которая должна отрезать террористов из «Рабочей партии Курдистана» в Турции от их союзников в Сирии, должна стать полосой земли шириной в 5 км, которая протянется по всему северу Сирии — через провинции Алеппо, Ракка и Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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