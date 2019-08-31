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Прохожий во Франции погиб от нападения

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Прохожий во Франции погиб от нападенияПариж, 31 августа. Два человека, вооруженных холодным оружием, напали на прохожих во французском городе Вильюрбен. Об этом сообщил телеканал BFM.

Инцидент произошел в городе Вильюрбен, расположенном недалеко от Леона. Два человека, вооруженных ножами, напали на прохожих на станции метро Laurent Bonnevay.

Известно, что в результате нападения один человек погиб, восемь получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщили телеканалу в полиции, погибшему было 19 лет.

Полиции удалось задержать одного нападавшего, поиски второго продолжаются.

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Источник: BFM
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