Незаконная акция «оппозиции» 31 августа получилась скучной и неорганизованной

Москва, 31 августа. Акция так называемой «оппозиции» 31 августа, которая собрала в центре Москвы всего около 750 человек, свидетельствует о том, что протест выдыхается, а у организаторов нет планов на будущее. Такую оценку дал сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Его представители присутствовали на незаконной акции, которую власти Москвы отказались согласовывать из-за подготовки города ко Дню знаний, и поделились впечатлениями от увиденного. Брод отметил, что мероприятие получилось крайне немногочисленным и без содержательного характера.

Так называемые «оппозиционеры» не смогли толком предложить никакой позитивной повестки, не упомянули о совершенствовании электорального процесса, не говорили о программе развития столицы.

«Абсолютно пустое мероприятие. Люди собрались, прошли, поскучали и разошлись», — передает его слова «Газета.ru».

По словам Брода, организаторы попросту бросили участников акции на произвол судьбы — людей не проинформировали о действиях во время шествия. При этом правоохранительные органы вели себя максимально профессионально, не вмешивались в ход незаконного мероприятия. Акция, как указал Брод, прошла без столкновений и задержаний.

«Думаю, что незарегистрированные кандидаты будут пытаться устроить какие-то акции после дня голосования», — констатировал эксперт.

Напомним, митинги, по большей части незаконные, проходят в Москве практически каждые выходные. Запустили их протеже скандального блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и другие «независимые кандидаты», которых МГИК отказался допустить на выборы в Мосгордуму из-за махинаций с подписями. Так называемую «оппозицию» уличили во внесении в подписные листы «мертвых душ» и избирателей с несуществующими данными.

У Соболь и вовсе выявили целую «фабрику» по рисовке автографов избирателей. Так, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» нашли 14% поддельных подписей, при этом законом допускается только 10% брака.

Как удалось ранее выяснить Федеральному агентству новостей, «оппозиция» настолько не сумела заручиться поддержкой граждан, что вынуждена была за обещание денежного вознаграждения свезти людей из регионов на несогласованный митинг 31 августа. Группа проплаченных активистов, численностью в несколько десятков человек, прибывшая из Ивановской и Калужской областей, накануне несогласованной акции поселилась в одном из домов в Мытищах.