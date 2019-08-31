Богданов обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию в Йемене и Сирии

Дубай, 31 августа. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил ситуацию в Йемене и Сирии с государственным министром по иностранным делам ОАЭ Анваром Гаргашем, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов находится в Дубае. Стороны переговоров обсудили актуальные вопросы развития российско-эмиратских связей, а также график двусторонних контактов.

В сообщении МИД отмечается, что Богданов и Гаргаш обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на Йемен, Сирию, Ливию, зону Персидского залива.

«При этом было подтверждено совпадение принципиальных подходов России и ОАЭ в пользу мирного урегулирования существующих в регионе конфликтов», — отмечает МИД.

Речь идет о налаживании под эгидой ООН политического процесса и борьбе с терроризмом. Ранее собщалось, что Богданов находился с рабочим визитом в Омане.

Высокопоставленный российский дипломат «сверил часы» с коллегами в Омане по ситуации в Сирии и Ормузском проливе. По мнению Москвы, все конфликты необходимо решать политическими методами.