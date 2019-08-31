Ходорковский оставил без денег московских «оппозиционеров», сливших протестные митинги

Провокаторы устроили очередную незаконную акцию в Москве 31 августа, которая обернулась полным провалом. Целью митинга, как и прежде, стала организация беспорядков и дискредитация власти ради получения донатов от западных спонсоров. В ГУ МВД по столице сообщили, что на несанкционированное сборище «оппозиции» пришло около 750 человек, причем значительная часть из них – журналисты и блогеры.

Однако фигурант уголовного дела в России Михаил Ходорковский, ранее не скупившийся на деньги для оппозиции, решил поберечь кошелек. Он понял, что его инвестиции в так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), основанный скандальным блогером Алексеем Навальным, себя не оправдали. Теперь Ходорковский пытается максимально дистанцироваться от Навального и Ко, открыто сливших митинги оппозиции в Москве.

Ничего удивительного: каким бы ни был Ходорковский, он бизнесмен, а значит, умеет считать деньги и не хочет тратить их впустую, отмечает в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Зачем Ходорковскому финансировать Навального, который просто зарабатывает на так называемой «оппозиции»? — Задает риторический вопрос Милонов. — Навальный прекрасно понимает и всегда понимал, что все его «кандидаты» (в Мосгордуму) изначально были непроходными, он на это был изначально запрограммирован. Что ни один его «кандидат» никуда не пройдет, было ясно с самого начала: они даже подписи собрать не смогли, пришлось использовать подписи мертвых людей. По сути, у трупов брали «подписи», чтобы за счет мертвых душ кого-то протолкнуть, вспомните (фигурантку нескольких административных дел о незаконных митингах Любовь) Соболь».

Череда бессмысленных митингов, как разрешенных, так и незаконных, показала Ходорковскому, что его вложения в оппозицию не оправдываются, отмечает собеседник ФАН. Большинство так называемых «оппозиционеров» под арестом, а митинги, даже согласованные, не привлекают москвичей, если на них не приглашают раскрученных звезд.

«Так зачем тратить на все это деньги? — говорит Милонов. — Навальный, естественно, брал деньги и Ходорковского, брал и у других спонсоров, но он с самого начала использовал эти средства исключительно на собственные нужды. Ходорковский, конечно, человек подлый, но не идиот, чтобы тратить свои деньги, чтобы предоставить господину Навальному возможности для личного обогащения».

Когда все акции оппозиции оказались слиты, Ходорковскому это предсказуемо не понравилось, отмечает депутат ГД.

«Думаю, именно поэтому Ходорковский и прекратил поддерживать оппозицию. Даже Ходорковскому Навальный уже надоел, хотя лично мне жаль, что это произошло так поздно», — замечает Виталий Милонов.

Это же касается и отказа Ходорковского поддерживать так называемое «умное голосование», за которое ратует Навальный, отмечают эксперты. Ходорковский, будучи прагматиком, призвал людей обязательно идти на выборы, однако голосовать не за тех, на кого укажет Навальный. У Ходорковского на этот случай есть собственный список: те, в кого он готов вкладывать деньги.

Напомним, с конца июля в Москве проходят митинги, по большей части незаконные. Предлог для сборищ — отказ в регистрации нескольких кандидатов в Мосгордуму, в подписных листах которых оказались умершие люди, и у которых были зафиксированы другие нарушения. Тем не менее этот вроде бы незначительный повод, судя по скоординированности акций, не без участия западных «спонсоров», привел к массовым нарушениям общественного порядка в Москве.

За различные правонарушения десятки провокаторов и хулиганов были подвергнуты административным наказаниям, а по факту массовых беспорядков в Москве 27 июля было возбуждено уголовное дело, в рамках которого арестовано 13 человек. Госдума создала комиссию, которая разбирается в фактах иностранного вмешательства при проведении незаконных митингов в Москве.

Навальный и его сторонники активно используют Twitter для влияния на умы молодежи и привлечения их к участию в незаконных акциях. Кроме того, недавно в Марьино полицейские накрыли целую «фабрику троллей» блогера, которая распространяла в Интернете комментарии с призывами присоединиться к провокациям. Как рассказал экс-юрист ФБК Виталий Серуканов, боты используются и для того, чтобы устраивать массовую травлю неугодных и отвести удар от себя.