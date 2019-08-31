Сирия на шаг ближе к победе над терроризмом — итоги летней кампании 2019 года

Сирийская арабская армия в одностороннем порядке остановила наступление на территории провинции Идлиб. Решение о прекращении огня в идлибской зоне деэскалации было приведено в действие в 6 часов утра 31 августа и стало своего рода «финишной точкой» — финальным флажком в летней кампании САА на территории Идлиба.

Об одностороннем прекращении огня САА было известно заранее — вчера российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что армия прекратит огонь, чтобы дать мирным жителям выйти из Идлиба через гуманитарный коридор в районе деревни Суран. Предыдущее перемирие (введенное еще до открытия гумкоридора) продержалось всего три дня — боевики отвергли любое прекращение огня, заявив, что «будут сражаться, пока не падет Дамаск».

Однако это было еще до катастрофы, постигшей отряды террористов, оборонявшие «латаминский выступ», глубоко входивший в северную часть провинции Хама и позволявший боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреливать город Хама и его пригороды — в том числе военный аэропорт Хамы, который играл важнейшую роль в операциях САА на севере Хамы. К чему приведет текущее перемирие — пока неясно, однако очевидно, что битва за Идлиб еще далека от своего окончательного завершения.

Пока что можно говорить лишь о результатах летней кампании САА против террористических коалиций «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». В минувшие четыре месяца Федеральное агентство новостей тщательно отслеживало развитие ситуации — настало время подвести итоги.

Операция «Заря в Идлибе»

Стоит вспомнить, что происходило в Сирии в конце апреля. Именно тогда стало ясно, что террористы, собранные в идлибской зоне деэскалации, полностью вышли из под контроля Турции. Анкара бралась за урегулирование ситуации в Идлибе, однако так и не смогла выполнить важнейшие пункты программы деэскалации — не было проведено размежевание между «умеренной оппозицией» (Турция выступает в качестве защитника интересов сирийской политической оппозиции) и радикальными исламистами, связанными с запрещенной в России и в большинстве стран мира «Аль-Каидой»1. Однако еще в 2018 году все «умеренные» группировки, воевавшие на территории Идлиба, оказались подмяты исламскими радикалами — которые ради «доброго имени» сменили название с «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) на «Хайят Тахрир аш-Шам», оставшись при этом с теми же главарями.

Джихадисты, что немаловажно, так и не вывели тяжелое вооружение из 20-мильной зоны со своей стороны границы зоны деэскалации — и продолжали обстреливать сирийские города и передовые позиции сирийской армии. Когда обстрелы усилились, стало ясно, что ждать больше нельзя — САА пошла в наступление. Этот эпизод Гражданской войны в Сирии получил название операции «Заря в Идлибе».

На представленной ниже карте, доступной в более высоком разрешении на сайте ФАН, показаны основные моменты наступления САА на юге идлибской зоны деэскалации.

Май — первое наступление САА и битва за Кафр-Набуду

На самом деле «летняя» кампания САА в Идлибе началась, когда до лета было достаточно далеко — в последние дни апреля. Именно тогда террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» резко увеличили количество обстрелов. Под ударами раз за разом оказывались христианские города на севере провинции Хама — Мхарде и Скальбия — которые за долгие годы войны не раз становились целью для исламистов «Джебхат ан-Нусры» и других группировок, действующих в Идлибе.

30 апреля сирийская армия была вынуждена спешно бросить подкрепления на поддержку сил на севере Хамы и обратиться к ВКС РФ за огневой поддержкой с воздуха. Армия и боевики обменивались ударами — САА вела огонь по мощной обороне «Ан-Нусры» в районе Калаат аль-Мадика, а боевики наносили удар за ударом в северных предместьях Хамы.

С самого начала боев на севере Хамы террористы применили испытанную годами тактику — активное применение управляемых противотанковых ракет. Зачастую отряды и техника САА были как на ладони у террористов, засевших на холмах «латаминского выступа» — и по всем целям немедленно наносились ракетные удары. Как оказалось впоследствии, турки поставили огромное количество противотанковых установок и ракет боевикам «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» — «умеренной оппозиции», которая пользовалась покровительством Анкары даже до начала гражданской войны в Сирии — а те уже продали или «подарили» их боевикам, связанным с «Ан-Нусрой».

Обе стороны бросили лучшие свои силы на север Хамы. Российская авиация постоянно наносила удары по глубинным районам Идлиба — пунктам, где располагались оперативные штабы боевиков, и где создавалась «авиация» террористов «Тахрир аш-Шам» — отряды ударных беспилотников, которые были использованы против авиабазы «Хмеймим». 6 мая о начале наступательной операции САА было объявлено официально.

К 9 мая САА удалось достичь значительных успехов — после ожесточенных столкновений боевики были выбиты из Кафр-Набуды и без боя оставили Калаат аль-Мадик. Казалось, что сирийскую армию ждет немедленный успех — однако радоваться было рано, противникам Дамаска удалось оказать серьезное давление на политическом фронте. Сразу же после первых успехов САА ситуация в Идлибе оказалась в центре внимания Совета безопасности ООН — Запад требовал «немедленно прекратить» любые действия, которые могли бы «повредить Идлибу» — то есть вернуть Идлиб под контроль Дамаска. Российские дипломаты взяли на себя этот «фронт» — раз за разом напоминая западным доброхотам, для чего и на каких условиях были созданы зоны деэскалации в Сирии, и почему сирийская армия и ВКС РФ имеют полное право уничтожать там террористов «Ан-Нусры».

12 мая стало известно, что Турция продолжает посылать конвои с оружием и снабжением в зону боевых действий, а после 17 мая российская разведка сообщила крайне неприятную новость: особое «химическое крыло» «Ан-Нусры» готовит провокации с имитацией последствий химического удара по Идлибу. Подтверждения этому впоследствии появлялись не раз — как и раньше, боевики планировали сорвать успешные операции САА, подняв на весь мир шум о якобы имевших место «химических атаках» — бессмысленных, не имеющих никакого тактического и военного значения, которые армия Дамаска якобы совершает только против мирного населения и из чистого садизма. К счастью, предупрежден — значит вооружен; после предупреждений от России боевики, судя по всему, отказывались от этих планов, сохраняя «заготовки» на будущее.

Конец мая стал временем наиболее ожесточенных схваток — 22 мая боевикам в ходе крупномасштабной атаки удалось на несколько дней отбить у САА Кафр-Набуду. Потери с обеих сторон были велики, однако подконтрольные джихадистам медиаресурсы устроили целый праздник из этого события, вещая о «неминуемом поражении Дамаска». Уже вскоре, 26 мая, сирийская армия вновь вошла в город.

Июнь — прорыв под Телль-Малахом, обстрел турецкого наблюдательного пункта

В июне противостояние на севере Хамы продолжилось — сирийской армии не удалось существенно продвинуться дальше Кафр-Набуды, а попытка наступления вдоль долины Аль-Габ принесла лишь ограниченный успех. В значительной степени борьба перешла на политический уровень — западные страны раз за разом пытались надавить на Россию и Сирию через Совбез ООН, а СМИ несколько раз «выкапывали из могилы» давно развенчанные мифы о «химической атаке на Хан-Шейхун».

Боевики «Ан-Нусры» еще предпринимали атаки на Кафр-Набуду и постоянно беспокоили силы САА на всей линии соприкосновения — однако интенсивность ближних боев на некоторое время существенно снизилась.

Зато вовсю работала боевая авиация — ВКС РФ «обрабатывали» позиции джихадистов глубоко за линией фронта. Западным СМИ это дало повод обвинить Россию в «прицельных бомбардировках госпиталей в Идлибе». Опираясь на «источники в районах российских ударов» — то есть на заявления боевиков — The Guardian и CNN наперебой рассказывали о «сотнях разбомбленных госпиталей», не обращая внимания на то, что такого количества госпиталей в благополучное довоенное время не было не только в Идлибе, но и во всей Сирии. Информационную войну против России пытались перенести в ООН, однако это получилось куда хуже — в ООН не удалось предъявить никаких доказательств, кроме записей в социальных сетях и отсылок к «источникам, которые предпочли остаться неизвестными» (потому что являются террористами в международном розыске, по всей видимости). Разумеется, ведущую роль в этих распространении этого вранья сыграли «Белые каски», создатели постановочных роликов с якобы «последствиями газовых атак».

В летний период террористы «Тахрир аш-Шам» неоднократно предпринимали попытки атаковать базу ВКС РФ «Хмеймим», расположенную в Латакии. Для боевиков, по всей видимости, было принципиально важным атаковать «Хмеймим» — у них практически нет средств ПВО (к счастью, Турция и США были слишком осторожны, чтобы оказать им такую поддержку), и атака на российские самолеты возможна только пока они на земле. Впрочем, ни одна из ракет, запущенных террористами с предельного расстояния, и ни один боевой беспилотник с баз в Маарет ан-Нумане и Джиср аш-Шугуре, не достиг «Хмеймима».

В ночь на 8 июня боевикам удалось достичь тактического успеха — внезапный удар с массированной артиллерийской подготовкой прорвал линию обороны САА в районе Телль-Малаха, боевикам удалось перерезать автодорогу, соединяющую оплоты военных в Хаме — Скальбию и Мхарде. Опасность была велика, боевики даже принялись хвастать, что вскоре смогут занять аэропорт Хамы и покончить с бомбардировками — однако вскоре выдохлись. Террористам так и не удалось пройти дальше Кафр-Йехуда.

Примерно в это же время стало ясно, что Турция, несмотря на все желание, больше не способна контролировать обстановку в Идлибе — в ночь на 13 июня турецкий наблюдательный пункт в районе Джебель аз-Завия попал под огонь террористов. Турецкое командование попросило ВКС РФ вмешаться — однако потом обвинило в обстреле сирийскую армию.

Июль — «кошки-мышки» САА и «Ан-Нусры» вокруг турецких наблюдательных пунктов

Эта провокация позволила террористам выработать новую тактику — теперь боевики использовали турецкие наблюдательные пункты, чтобы наносить удары по САА. Сирийской армии было строжайше запрещено обстреливать турецких наблюдателей — однако раз за разом возникали ситуации, когда боевики вели огонь из окрестностей таких пунктов. Как выяснило ФАН, боевики с ПТУР и автоматическими гранатометами выдвигались на край уступов Джебель аз-Завия и обстреливали САА — а в случае обратного огня им достаточно было отбежать на сотню метров от уступа, чтобы оказаться «под крылом» турецкой армии. При этом турецкие наблюдатели старательно делали вид, что не замечают происходящего у них прямо под носом!

После нескольких таких атак бойцы САА уже перестали разбираться — есть рядом турецкий наблюдательный пункт, или нет, — ответный удар просто наносился по позиции террористов. В нескольких случаях турки попали под обстрел — однако по дипломатическим каналам эти инциденты удалось «замять».

В середине июля наиболее серьезные бои развернулись в районе населенного пункта Хамамият — несколько отрядов исламистов при поддержке артиллерии атаковали позиции САА, пытаясь развернуть «второй фронт» к востоку от Хан-Шейхуна. Бойцам сирийской армии пришлось отразить несколько последовательных атак, уничтожив до 80 террористов. Именно в районе Хамамият впервые в летней кампании боевики «Ан-Нусры» применили «джихад-мобиль» — стало очевидно, что террористы готовы драться насмерть и изрядно напуганы, ведь в отличие от «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) джихадисты «Ан-Нусры» использовали смертников на автомобилях лишь в исключительных случаях.

Тем временем внутри Идлиба обстановка накалялась. Громилы из «сил безопасности» коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» хватали и бросали всех, кто смел поднять голос против группировки и ее главаря Абу Мухаммеда аль-Джулани — жителей Идлиба (и в первую очередь подконтрольного «Тахрир аш-Шам» «правительства национального спасения») обвиняли в «работе на Асада» и бросали в тюрьмы и безжалостно убивали. «Под раздачу» попадали даже медиаактивисты, открыто поддерживающие исламистов в соцсетях.

В июле стала очевидной проблема с беженцами из Идлиба, которая встала в полный рост лишь в текущие дни — не желая становиться живым щитом для исламистов, жители городов Идлиба бежали на север.

Август — окружение и разгром «латаминского котла»

Август начался с очередной попытки Дамаска ввести в Идлибе односторонне перемирие (предыдущая такая попытка привела к временной утрате Кафр-Набуды и значительным потерям у САА). Вступивший в силу в полночь 2 августа режим прекращения огня уже через несколько часов был нарушен боевиками — «Грады» террористов ударили по Кардахе в Латакии, родному городу президента Сирии Башара Асада, и вновь попытались прощупать оборону «Хмеймима». Трудно представить себе более красноречивый ответ на любые мирные инициативы Дамаска.

В результате 5 августа сирийская армия отказалась от перемирия и вновь пошла в наступление. Надежды на то, что Анкара сможет «унять» лояльные группировки «умеренной оппозиции», не осталось — а ведь именно ради этого, вероятнее всего, и затевалось невыгодное для Дамаска перемирие.

В дальнейшем военная удача сопутствовала САА. Сначала армии удалось вернуть Телль-Малах и разблокировать автодорогу между Мхарде и Скальбией. Обезопасив подходы к Хаме, Сирийская арабская армия начала постепенное продвижение вглубь Идлиба. 7 августа были отбиты Аз-Закят и Аль-Арбайн, а на следующий день — Ас-Сахр и Аль-Джейсат. Постепенно сирийские войска смогли взломать оборону боевиков севернее Кафр-Зеты и взять под контроль Аль-Хубейт.

Здесь началась наиболее славная битва летней кампании 2019 года — окружение «латаминского выступа», который превратился в «латаминский котел» и вытеснение джихадистов из Хан-Шейхуна. Войска атаковали с востока в районе Сукейка, и с запада — из Кафр-Набуды. Несмотря на то, что восточной группировке так и не удалось в то время подойти к Ат-Тамане, действовавшие на западном направлении «Силы Тигра» совершили важный рывок.

К 19 августа Хан-Шейхун, один из крупнейших оплотов «Тахрир аш-Шам» и союзников на автодороге М5, был отрезан от подкреплений с севера. Самые «смышленые» джихадисты уже к этому моменту начали собирать вещи и бежать в Большой Идлиб, однако многие были уверены, что у них еще хватит сил разжать клещи САА и получить помощь от Турции.

События развивались стремительно — 21 августа «Силы Тигра» во главе с генералом Сухейлем аль-Хасаном смогли войти в оставленный боевиками Хан-Шейхун. Кольцо окружения вокруг Кафр-Зеты, Аль-Латамины и Мурека замкнулось. В последний момент армия Турции попыталась помешать САА, направив военный конвой на помощь своим в наблюдательный пункт близ Мурека — однако авиаудар ВВС Сирии по машинам боевиков, которые вели коновой, заставил турков остановиться. Спустя примерно шесть часов было уже поздно — САА взяла в «осаду» наблюдательный пункт турецкой армии в Муреке.

К 23 августа последние джихадисты бежали из «латаминского котла» - крупный оборонительный район на юге Идлиба был разгромлен, а САА заполучила огромное количество документов, оружия, схем, планов и всего, что осталось в брошенных боевиками туннелях в районе Аль-Латамины, где располагался штаб группировки «Джейш аль-Изза» (одна из сильнейших джихадистских группировок Идлиба, которую когда-то открыто поддерживали США, потеряла в боях больше половины личного состава и оказалась на грани распада).

Через неделю САА выровняла линию обороны к северу от Хан-Шейхуна — она прошла от Кираты к северо-западу от Кафр-Набуды до Хувейн аль-Кабира. Даже отдельные неприятности — например, боевикам к общему удивлению удалось сбить на малой высоте Су-22 ВВС Сирии и схватить пилота, - не могли омрачить триумфа сирийской армии. Впервые за несколько лет под контроль Дамаска вернулась значительная часть территории идлибской зоны. Турция не успела помочь своим подопечным (и тем, кто «подопечными» успешно притворяется), а «Силы Тигра» смогли зачистить «латаминский котел».

Военное значение летней кампании 2019 года

Военное значение летней кампании САА трудно переоценить — несмотря на сложности и потери, вопреки успешным контратакам боевиков и шквалу информационных атак с Запада Сирийской арабской армии удалось разгромить силы джихадистов, защищавшие наиболее укрепленный район на юге Идлиба. Боевики неоднократно хвастали тем, насколько серьезные укрепления и оборонительные линии подготовили они — однако с помощью российских военных советников их удалось окружить и разгромить.

Теперь перед САА открыта дорога на Маарет ан-Нуман. Правда, не дошедший до назначения турецкий конвой срочно окопался в районе населенного пункта Хиш на трассе М5 — однако этот «обсервационный пункт» может постигнуть та же судьба, что и турков в Муреке — если боевики не выполнят требования САА, объявленное перемирие может продлиться совсем недолго.

Пока остаются неприступными укрепленные линии джихадистов в районе поселка Кабана на севере Латакии — однако успехи САА в Большом Идлибе и снижение морального духа боевиков играет против обороняющихся.

На данный момент трудно сказать, куда дальше двинется сирийская армия — возможно, будет развивать наступление вдоль долины Аль-Габ, где войска остановились, достигнув Аль-Хувайза, возможно — с западного фланга попробует окружить Кафр-Набаль и Маарет ан-Нуман, может быть откроет новый фронт со стороны Алеппо. Боевики также обладают пока немалыми, пусть и разрозненными и деморализованными недавними поражениями силами. По некоторым данным, они могут предпринять атаку на Алеппо.

Политические итоги летней кампании 2019 года

Основное противостояние в политическом плане в Идлибе происходило между «заклятыми союзниками» — Россией и Турцией. По мнению экспертов, Анкара намерена до последнего поддерживать лояльные группы боевиков в идлибской зоне деэскалации, рассчитывая использовать их для определения дальнейшей политической картины в Сирии. Однако остальные джихадисты, судя по всему, изрядно утомили Анкару — мешают выстраивать нормальные отношения с Сирией и не способны подчиняться приказам, которые обеспечили бы им политическое будущее в Сирии.

Вероятнее всего, дело радикальных джихадистов в Идлибе проиграно. В 2017 году они при попустительстве Турции смогли подмять под себя остальные группировки — однако Анкара, «породившая» их, может их в любой момент и «убить», лишив всякого снабжения и направив против них свои силы. Возможно, что активные переговоры, которые идут между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и российским лидером Владимиром Путиным, позволят найти способ покончить с боевиками.

Военный эксперт, глава информационно-аналитического агентства «Кассад» Борис Рожин прокомментировал итоги летней кампании САА для Федерального агентства новостей. Эксперт подчеркнул — кампания в Идлибе стала пока что самым серьезным военным событием 2019 года.

«Летняя кампания САА стала крупнейшей кампанией в 2019 годе, была задействована наиболее крупная группировка сирийских войск. Следует также отметить огромное количество сделанных самолетовылетов ВКС РФ и ВВС Сирии, сделанных в ходе наступательных операций. Операция позволила освободить практически полностью северную Хаму — сейчас провинция примерно на 99% контролируется правительственными войсками, кроме пары сел в районе долины Аль-Габ, — отметил Борис Рожин. Единственный неуспех, который можно отметить в ходе этой операции — попытки наступления САА в районах северной Латакии, где так и не удалось взломать оборону боевиков в районе Кабаны. Предпринимались серьезные усилия командованием 4-й дивизии САА, но оборона боевиков устояла. Это, пожалуй, единственный успех боевиков — там они грамотно повели оборонительное сражение. В остальном у них все довольно печально — они потеряли часть долины Аль-Габ, потеряли такие крупные города, как Кафр-Набуда, Хан-Шейхун, Калаат аль-Мадик, и города «латаминского выступа», а теперь и Ат-Таману — то есть те города, которые раньше выступали основой их стратегической обороны. Стратегическая линия была взломана на всю глубину, боевиков оттеснили на неподготовленные позиции».

Тем не менее у боевиков остаются силы и ресурсы для контрнаступления — пока что их серьезно связывает присутствие ВКС РФ, которые постоянно ведут разведку и наносят удары по замеченным скоплениям боевой техники террористов.

«Контрнаступление вполне возможно, у боевиков остались человеческие и материальные ресурсы, несмотря на то, что летние бои очень дорого им обошлись — особенно «Джейш аль-Изза», которые растратили живую силу и технику в наступательных и оборонительных боях. У «Ан-Нусры» тем не менее еще есть ресурсы, и локальные удары вполне возможны — мы это видели под Сукейком, где они пытались прощупать оборону САА. Однако это — локальные бои, им трудно сейчас сконцентрировать большую группировку сил, которая бы осталась незамеченной для ВКС РФ. Так, попытки собрать боевые группы в районе Маарет ан-Нумана привели к удару по колонне с танками и техникой, их уничтожили даже до того, как они выдвинулись в район сосредоточения, — напомнил собеседник ФАН. — В таких условиях создать ударную группировку им тяжело, но локальные контратаки были и будут. Они могут добиваться локальных успехов, но в стратегическом плане им уже тяжело рассчитывать на перехват инициативы».

1 Организация запрещена на территории РФ.