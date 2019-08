Британский автолюбитель получил штраф за езду с машиной на крыше

Лондон, 31 августа. Житель Великобритании получил штраф за перевозку легкового автомобиля на крыше своей машины. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Британец Глиндур Вин Ричардс из Западного Уэльса был оштрафован полицией за перевозку негабаритного груза на крыше своего автомобиля. Автолюбитель разместил на крыше своего Volkswagen старый автомобиль Skoda, чтобы доставить его на свалку. По словам британца, он просто хотел помочь своему другу избавиться от старой машины. Однако сотрудники полиции не оценили дружеский поступок Ричардса, оштрафовав его на 80 фунтов стерлингов (около 6,5 тысяч рублей).

Британец признал, что данный способ транспортировки автомобиля представлял опасность для окружающих. При этом автолюбитель настаивает, что Skoda была надежно закреплена на крыше его автомобиля, поэтому она «не могла упасть». Он также добавил, что ему удалось проехать меньше 200 метров со скоростью менее 10 километров в час.

Man fined after driving a car with another car on its roof pic.twitter.com/5gCirIHtho