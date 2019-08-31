Ремесло уверен, что Навальный провальными митингами разочаровал Ходорковского

Москва, 31 августа. Конфликт, возникший между скандально известным блогером Алексеем Навальным и беглым олигархом Михаилом Ходорковским, рискует прервать как их сотрудничество, так и финансирование со стороны предпринимателя. Такое мнение выразил юрист и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Он подтвердил появившиеся свидетельства того, что олигарх разочаровался в Навальном и его структурах, поскольку щедрые инвестиции в блогера и его деятельность не оправдали себя. В итоге Ходорковский пытается максимально отстраниться от основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и его протеже, которых обвиняет в провале зачастую незаконных акций «оппозиции» в Москве.

Подтверждает настроение Ходорковского и его риторика по так называемому «умному голосованию» ФБК. Олигарх призвал приходить на выборы 8 сентября, но голосовать отнюдь не за тех, на кого укажет структура Навального.

«Конфликт между Ходорковским и Навальным очевиден, поскольку они в открытую препираются, а в этой среде обычно стараются пресекать выход подобных ситуаций на поверхность», — цитирует Ремесло «Экономика Сегодня».

По его словам, у беглого олигарха нет выбора — финансировать Навального или нет — поскольку перед ним попросту не открывается других вариантов. Те идеи, что он защищает, всегда будут представляться людьми вроде скандального основателя ФБК, то есть во всех смыслах низкого качества, подчеркнул юрист.

Напомним, руководителя «Открытой России», признанной в РФ нежелательной, разыскивают по делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Нахождение за пределами страны не мешает ему финансировать ФБК и другую деятельность Навального.

Как рассказал ранее бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», экс-соратник Навального Виталий Серуканов, блогер, который рискует остаться без средств от Ходорковского, уже нашел себе нового инвестора. В целом, по его мнению, Навальный своими нападками на известного олигарха «кусает руку хозяина».

Незаконные акции в Москве, организованные протеже Навального, которых из-за фальсификаций законно не пустили на выборы в Мосгордуму, действительно с каждым разом показывают все меньшую явку. К примеру, 31 августа организаторы не сумели собрать и тысячи участников, сотни из пришедших были журналисты.