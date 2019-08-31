Корреспондент ФАН внедрился в проплаченную массовку для незаконного митинга 31 августа

Очередной несанкционированный митинг «оппозиции» в Москве проходит в субботу 31 августа. Интерес к таким мероприятиям у москвичей постепенно сошел на нет, поэтому либералы набирают платную массовку. Корреспондент Федерального агентства новостей нашел объявление в нескольких группах «ВКонтакте» по набору людей на «мирное шествие». Он написал организаторам, которые обещали заплатить тысячу рублей за два часа работы, а также премиальные за нескольких друзей.

В распоряжении ФАН есть все скриншоты переписок с организатором и чата встречи.

Тысячу рублей за контент

Объявление о наборе массовки журналист ФАН нашел в ряде сообществ во «ВКонтакте».

«Ищем людей для участия в мероприятии 31 августа. Оплата от 1000 рублей за 2 часа работы!», — сообщалось в объявлении.

Страница, с которой предлагалась подработка, выглядела подозрительно: закрытый аккаунт, одна фотография, отсутствие информации, кроме скорее всего выдуманной даты рождения.

В переписке некая Оксана предоставила ссылку на мероприятие – «мирное шествие», организованное «юристом» ФБК Любовью Соболь. За участие в нем, создание фото- и видеоконтента обещали заплатить тысячу рублей, а за привоз нескольких друзей – премиальные. Точный их размер не уточнялся.

Далее нашего корреспондента добавили в общий чат, где сообщались дата и место встречи – 31 августа в 12.30 в «МакДональдс» у метро Чистые пруды. Отмечалось также, что в ресторане всех будет ожидать «один из координаторов», некий Александр в синей рубашке.

Встреча с координатором

Корреспондент ФАН приехал на встречу. В «МакДональдс» собрались несколько человек, среди которых был указанный координатор, который, как выяснилось, ждал основного руководителя. Александр рассказал, что его попросили занять место и ждать остальных участников мероприятия за дополнительную оплату.

- Ребят, а вы на митинг, да?

- Да.

- А нормально все, заплатят?

- Ну, я думаю, да.

- А вы координатор?

- Ну я не координатор, у меня другая задача, просто попросили стол занять. Координатор к часу придет.

Когда на часах было 13.45, корреспондент ФАН поинтересовался, где главный координатор. Александр отметил, что руководитель обещал прийти к часу.

- Она (Оксана – прим. ред.) мне написала, что координатор придет к часу.

- Да, но уже без пятнадцати два.

- Она мне говорила, прийти, занять стол и ждать. Личного номера она мне не давала.

Далее одна из присутствующих отметила, что на таких мероприятиях обманывают часто. На уточняющий вопрос, в который раз она пришла на митинг за деньги, девушка ответила, что «просто знает».

Присутствующие заметили, что страница организатора «ВК» похожа на ненастоящую.

«У нее страница новая, похожая на фейковую. Она в чате так еще настаивала, когда начали отказываться, просила взять телефоны родителей», - отметила девушка.

В итоге на встречу главный координатор так и не пришел. Собравшиеся прождали час, возмущаясь, тем что их обманули. Вполне возможно, что руководитель проплаченной массовки просто «слился», почуяв неладное.

Проплаченная массовка и гастролеры

«Оппозиционеры» уже не первый раз предлагают деньги за участие в незаконных сборищах и платят гастролерам из регионов. Например, на незаконной акции 27 июля полицейские задержали 1,5 тысячи человек, среди которых порядка 600 человек оказались приезжими. На митинг-концерте на Сахарова 10 августа журналисты также заметили гостей из Подмосковья и других регионов России и даже с Ямайки. Приезжие отмечали, что до выборов в Мосгордуму им нет никакого дела, хотя именно ради этого оппозиция и организовала мероприятие.

ФАН сообщал, что и сегодня «оппозиция» везла жителей регионов в Москву для участия в незаконном митинге. Группа активистов из Калужской и Ивановской областей поселилась в доме в Мытищах.

Очевидно, что все незаконные митинги либералов проходят таким образом – людей набирают по объявлению, обещают легкие деньги за видимость работы. Почему координатор не пришел в этот раз – неизвестно.

Вся поддержка «независимых кандидатов» и прочей оппозиции лишь фикция. За их движением нет никакой цели, им нужен лишь информационный шум и отработка спонсорских денег, часть из которых, судя по всему, идет на оплату массовки.