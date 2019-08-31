Фрегат «Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море

Севастополь, 31 августа. Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» прибыл в Севастополь после выполнения задач в Атлантическом океане и в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ.

Торжественная церемония, посвященная возвращению корабля из дальнего похода, прошла в Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова. На мероприятии присутствовало командование и ветераны соединения надводных кораблей, представители городских властей Севастополя, а также семьи членов экипажа корабля.

В ходе церемонии встречи ряду офицеров, мичманов, старшин и матросов из состава экипажа корабля командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов вручил государственные награды и ведомственные медали министерства обороны РФ за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.

При выполнении задач в Атлантическом океане и Средиземном море, экипаж корабля выполнил комплекс различных корабельных боевых мероприятий, в том числе по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищенном рейде, управлении кораблем в районах интенсивного судоходства и отработке задач по взаимодействию с палубной авиацией.

Напомним, в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе — около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами «Калибр» по боевикам в Сирии.