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19:27 31 Августа 2019

Провальный митинг оппозиции собрал в Москве 750 человек. События дня. ФАН-ТВ

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Митинг в Москве

Провальный митинг оппозиции собрал в Москве 750 человек. События дня. ФАН-ТВ

Сегодня в Москве прошла очередная несогласованная акция. Суть все та же — выступают против решения Мосгоризбиркома отказать нарушителям в регистрации на выборы. И, если в прошлые разы на митинг могли собраться около 1500 тысяч человек, то эта незаконная сходка стала и вовсе провальной. В столичном МВД насчитали около 750 митингующих. Хотя, назвать их так сложно. Организаторы акции – сторонники блогера Алексея Навального используют грязные методы. Большинство пришедших — люди, которым просто-напросто платят за выход. Они даже не до конца понимают против кого выкрикивают лозунги. Для яркой картинки организаторы вывозят на акции пожилых людей на колясках. Давить на жалость — коронный номер. На все сто его использовала одна из тех, кто призывает всех незаконно выйти на улицы, недокондидат Любовь Соболь. То объявит голодовку, то чуть ли не в обморок падает. Однако результаты скандалистка показывает с каждым разом все более слабые. В целом, как считают политологи, все митинги устраивают для красивой картинки, которую позже отправляют западным СМИ. И с каждым разом такие «выходы» выглядят все более тусклыми.

Зеленский и Дуда. Встреча

Провальный митинг оппозиции собрал в Москве 750 человек. События дня. ФАН-ТВ

Польша поддержит антироссийские санкции. Такое обещание президент республики Анджей Дуда дал главе Украины Владимиру Зеленскому. Лидеры двух стран встретились сегодня в Варшаве. И нет, чтобы обсудить двусторонние отношения, они решили «во главу стола» поставить Россию. Как отметил Дуда, политика санкций — самый мирный метод. Это, можно сказать, уже избитый западный лозунг. Также Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» — угрозой для многих стран. Хотя в то же время глава незалежной выступает за сотрудничество в треугольнике Украина, Польша и США. Кстати, ранее польский энергетический концерн сообщил, что договорился продавать Киеву газ из США. Впрочем, и Украина, и Польша в отношении «Северного потока» своей позиции не меняют. Киев не хочет терять доходы от транзита российского газа. США понимают, что их природный сжиженный газ качеством хуже. Ну, а Польше просто, видимо, так удобнее. Хотя российские власти не раз объясняли, что «Северный поток — 2» носит исключительно экономический характер. Отмечу, что многие страны Евросоюза чаще стали говорить об исключении России из «черного списка». Западным странам санкционная политика невыгодна. 

День памяти Захарченко

Провальный митинг оппозиции собрал в Москве 750 человек. События дня. ФАН-ТВ

Бюст первому руководителю ДНР Александру Захарченко открыли в Донецке 31 августа. Это день памяти: политик погиб ровно год назад. «Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец». Такие слова золотом высечены на памятнике. И для жителей Донецкой Народной Республики это не просто слова. Александра Захарченко земляки с улыбкой называют «батей». В Донецке говорят, что это человек, который боролся за свободу, независимость и благополучие каждого жителя ДНР.
«С первых дней сопротивления он был в числе лидеров, затем возглавил республику, взвалив на себя эту тяжелую ношу и справился с ней... Нам важно увековечить все то, что он делал, и все заслуги, которые стоят за Александром Владимировичем», — подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.
В 2014 году на Украине началась гражданская война. Не желая жить по правилам новой киевской власти, ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Украина сразу ввела на территорию Донбасса войска. В эти тяжелые для всех времена Александр Захарченко и стал главой республики. Он лично выезжал на передовые позиции, изучал боевую обстановку на месте, решал вопросы. Теперь бюст первого руководителя ДНР заслуженно располагается в парке на «Аллее Героев».

 