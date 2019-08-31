Провальный митинг оппозиции собрал в Москве 750 человек. События дня. ФАН-ТВ

Сегодня в Москве прошла очередная несогласованная акция. Суть все та же — выступают против решения Мосгоризбиркома отказать нарушителям в регистрации на выборы. И, если в прошлые разы на митинг могли собраться около 1500 тысяч человек, то эта незаконная сходка стала и вовсе провальной. В столичном МВД насчитали около 750 митингующих. Хотя, назвать их так сложно. Организаторы акции – сторонники блогера Алексея Навального используют грязные методы. Большинство пришедших — люди, которым просто-напросто платят за выход. Они даже не до конца понимают против кого выкрикивают лозунги. Для яркой картинки организаторы вывозят на акции пожилых людей на колясках. Давить на жалость — коронный номер. На все сто его использовала одна из тех, кто призывает всех незаконно выйти на улицы, недокондидат Любовь Соболь . То объявит голодовку, то чуть ли не в обморок падает. Однако результаты скандалистка показывает с каждым разом все более слабые. В целом, как считают политологи, все митинги устраивают для красивой картинки, которую позже отправляют западным СМИ. И с каждым разом такие «выходы» выглядят все более тусклыми.

Польша поддержит антироссийские санкции. Такое обещание президент республики Анджей Дуда дал главе Украины Владимиру Зеленскому . Лидеры двух стран встретились сегодня в Варшаве. И нет, чтобы обсудить двусторонние отношения, они решили «во главу стола» поставить Россию. Как отметил Дуда, политика санкций — самый мирный метод. Это, можно сказать, уже избитый западный лозунг. Также Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» — угрозой для многих стран. Хотя в то же время глава незалежной выступает за сотрудничество в треугольнике Украина, Польша и США. Кстати, ранее польский энергетический концерн сообщил, что договорился продавать Киеву газ из США. Впрочем, и Украина, и Польша в отношении «Северного потока» своей позиции не меняют. Киев не хочет терять доходы от транзита российского газа. США понимают, что их природный сжиженный газ качеством хуже. Ну, а Польше просто, видимо, так удобнее. Хотя российские власти не раз объясняли, что «Северный поток — 2» носит исключительно экономический характер. Отмечу, что многие страны Евросоюза чаще стали говорить об исключении России из «черного списка». Западным странам санкционная политика невыгодна.

День памяти Захарченко

Бюст первому руководителю ДНР Александру Захарченко открыли в Донецке 31 августа. Это день памяти: политик погиб ровно год назад. «Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец». Такие слова золотом высечены на памятнике. И для жителей Донецкой Народной Республики это не просто слова. Александра Захарченко земляки с улыбкой называют «батей». В Донецке говорят, что это человек, который боролся за свободу, независимость и благополучие каждого жителя ДНР.

«С первых дней сопротивления он был в числе лидеров, затем возглавил республику, взвалив на себя эту тяжелую ношу и справился с ней... Нам важно увековечить все то, что он делал, и все заслуги, которые стоят за Александром Владимировичем», — подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.

В 2014 году на Украине началась гражданская война. Не желая жить по правилам новой киевской власти, ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. Украина сразу ввела на территорию Донбасса войска. В эти тяжелые для всех времена Александр Захарченко и стал главой республики. Он лично выезжал на передовые позиции, изучал боевую обстановку на месте, решал вопросы. Теперь бюст первого руководителя ДНР заслуженно располагается в парке на «Аллее Героев».