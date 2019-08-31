Сирия новости 31 августа 19.30: авианалет на штаб террористов в Идлибе, САА планирует выбить радикалов из Алеппо

Сирия, 31 августа. Неизвестные самолёты совершили авианалет на штаб-квартиру террористов в Идлибе. САА планирует выбить радикалов из Алеппо. На севере Ирака ВВС Турции совершили очередной авианалет. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: стягивают силы в Алеппо для проведения операции против боевиков альянса «Тахрир аш-Шам», на севере Хамы обмениваются ударами с боевиками.

«Хурас ад-Дин»: по неподтвержденным данным потеряла десятки боевиков в результате обстрела их штаба в Идлибе.

ВС Турции: нанесли авиудар по местам предполагаемого размещения опорным пунктов боевиков «Рабочей партии Курдистана».

Международная коалиция: является одним из предполагаемых организаторов авианалета на штаб-квартиру «Хурас ад-Дин».

Провинция Алеппо

На этой неделе большое количество подкреплений из Сирийской арабской армии (САА) направилось в западную часть провинции. Согласно военному источнику портала Al Masdar, сирийская армия готовится начать новую операцию против джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам», которые укрываются в западных окрестностях города Алеппо. Несмотря на то, что Алеппо в конце 2016 года сирийская армия очистила от бандформирований, небольшая группа радикалов еще сохраняет свое присутствие в районе квартала Аз-Захра, в пригороде Рашидин и районе научных исследований ИКАРДА.. В последние несколько дней джихадисты активизировали свои атаки на западе провинции, побудив сирийскую армию повысить уровень боеготовности вокруг города.

Провинция Идлиб

Неизвестные нанесли авиаудар по зданию в окрестностях города Идлиб, где проходила встреча командиров объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хурас ад-Дин» (приемник «Аль-Каиды»1¹ в Сирии). По неподтвержденным данным, около сорока джихадистов, в том числе лидеры группировок, были ликвидированы. Сирийские СМИ утверждают, что за ударом стоят ВВС США, как передает портал Step News Agency. Местные источники портала передают, что шесть ракет был выпущены самолетами международной коалиции, и по словам очевидцев, ракеты были выпущены с самолета модели F16. Если за ударом действительно стоит США, то это будет уже второй раз за два месяца как ВВС коалиции наносят удар по Большому Идлибу. Еще 7 ракет было выпущено в городе Кефрайя по группе боевиков оперативного штаба «Вахарид аль-Муминин», как передает местный источник в сети Twtter Nadie Harbien. В результате удара пострадали мирные жители, как уточняет портал Anna News.

Провинция Хама

В Хаме на севере провинции в столкновении с подразделением сирийской армии в районе города Аль-Касабия боевики «Ахрар аш-Шам» потеряли 7 человек, как передает агентство Step News. Ранее сообщалось о гибели их полевого командира на юге провинции Идлиб.

Джихадисты ведут бои с подразделениями сирийской армии, не давая им продвинуться от города Хирбат ан-Накуш на запад Хамы. По неподтвержденным данным боевики группировки «Ансар аль-Таухид» отразили свыше десяти попыток сирийской армии и союзных войск прорвать их линию обороны у реки Оронт и продвинуться в долину Аль-Габ, передает портал Baladi News.

Ирак

На севере Ирака продолжается операция турецкой армии «Коготь-3». Как сообщает агентство Anadolu в ходе работы турецких ВВС были уничтожены позиции бойцов «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Саперами были проведены работы по разминированию на территориях, где планируется организовать взлетно-посадочные площадки для ударных вертолетов ВВС Турции. Как сообщалось ранее, в ходе предыдущих двух частей «Когтя», по данным Минестерства обороны Турции, было ликвидировано 654 курдских бойца. Как известно, Турция намерена зачистить от курдских радикалов приграничные районы, но правительство Ирака расценивает вторжение Турции на территорию автономного Иракского Курдистана как нарушение своего суверенитета, так как разрешения на размещение военных баз Анкаре никто не давал.

1 Организация запрещена на территории РФ.