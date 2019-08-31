«Оппозиция» пытается разжечь агрессию и хаос в обществе с помощью митингов

Москва, 31 августа. Сторонники скандального блогера Алексея Навального проводят незаконные митинги с целью разжечь агрессию и хаос в обществе. Об этом сообщил глава Центра политического анализа Павел Данилин.

Сторонники скандального блогера Алексея Навального проводят очередной незаконный митинг в Москве. Ранее московская мэрия согласовала проведение митинга 25 августа на проспекте Сахарова, однако позднее сторонники Навального отказались проводить митинг.

Позднее «оппозиционеры» заявили о планах провести незаконный митинг 31 августа в центре столицы. При этом организаторы несогласованной акции прекрасно понимают, что толкают своих сторонников на нарушение закона. Навальный и его команда пытаются разжечь массовые беспорядки и хаос в центре столицы, чтобы получить «красивую картинку» для западных СМИ и своих спонсоров.

По словам главы Центра политического анализа Павла Данилина, организаторы незаконных митингов пытаются повысить градус агрессии в обществе. Навальный и его команда настраивают своих сторонников против стражей порядка, преследуя собственные, меркантильные цели. Политолог выразил уверенность, что правоохранительные органы должны применять самые суровые меры к провокаторам, которые устраивают травлю стражей порядка в Сети.

«Тех, кто угрожает полицейским, кто угрожает их детям, нужно привлечь к уголовной ответственности. Любая угроза в адрес людей, выполняющих свой служебный долг, должна повлечь за собой максимально оперативную и жесткую реакцию», — пояснил Данилин.

Напомним, «независимые кандидаты» в депутаты Мосгордумы были не допущены к выборам из-за фальсификаций в подписных листах и других нарушений избирательного законодательства. Среди не допущенных Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие сторонники одиозного блогера Алексея Навального.

Московская городская избирательная обнаружила большое количество поддельных подписей у «независимых кандидатов». Кроме того, в их подписных листах были найдены автографы несуществующих и умерших жителей столицы. В частности у юриста ФБК Соболь обнаружено 14,67% поддельных подписей, при этом допустимый законом порог брака составляет 10%.

После отказа в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы сторонники навального пытаются проводить незаконные митинги и шествия в центре столицы, чтобы разжечь агрессию и хаос в обществе. Однако профессиональные действия правоохранителей позволяют избежать масштабных провокаций.