В турецком аквапарке рассказали об инциденте с впавшей в кому туристкой из России

Аланья, 31 августа. Подробности инцидента с 19-летней российской туристкой рассказали в турецком аквапарке Sealanya Seа Park в городе Аланья.

22 августа девушка по неизвестным причинам захлебнулась в бассейне и впала в кому.

«Наши спасатели заметили, что что-то не так с 19-летней русской девушкой, плавающей в бассейне. Сразу же они оказали первую помощь и вызвали скорую», — рассказал собеседник «Известий» из парка развлечений.

Последующие 8 дней пострадавшая находилась в больнице, за ней наблюдали врачи. Затем они дали разрешение на транспортировку туристки в Москву. В аквапарке добавили, что они не располагают ни единой записью с камер наблюдения.

В соцсетях знакомые и родственники девушки пожаловались, что в парке развлечений намеренно удалили все записи с камер. Они попросили очевидцев помочь и найти любые видео и фото с места происшествия.

В Генконсульстве РФ в Анталье рассказали, что 29 августа девушку доставили в Москву за счет средств страховщика. Сейчас она находится в столичном медучреждении.

Это не первый трагический случай, который произошел в Турции в этом году. Ранее 12-летняя девочка из Петербурга пострадала на турецком курорте. Врачам не удалось спасти ребенка.