МАКС-2019 побил абсолютный рекорд по посещаемости

Москва, 31 августа. Дневная посещаемость Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), который проходит в подмосковном «Жуковском», побила абсолютный рекорд в субботу, превысив отметку в 170 тысяч человек. Об этом рассказал источник в оперативном штабе по обеспечению безопасности выставки.

«В субботу МАКС посетили более 173 тысяч человек. Это абсолютный рекорд посещаемости авиасалона в один день за все годы его проведения», — сообщил он.

Примечательно, что в первый день массового посещения МАКС-2019 были замечены около 103 тысяч человек.

XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС) открылся 27 августа в подмосковном «Жуковском», он завершится 1 сентября. Солидный статус мероприятия был подтвержден визитом сразу двух руководителей государств — президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

На полях МАКС-2019 представлены новейшие разработки в области гражданской и военной авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий. В программе также показательные выступления летчиков-испытателей.

Изюминкой выставки, по мнению иностранных СМИ, стал самолет Су-47 «Беркут». Журнал Popular Mechanics написал, что речь идет о самом необычном истребителе в мире. Некоторые новшества, которые применили на «Беркуте», сейчас реализуют для производства новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57, кабину которого во время посещения салона осмотрели лидеры РФ и Турции.