Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 31 августа.

Захар Прилепин и Александр Казаков объяснили, кого в лице погибшего главы ДНР потеряла Россия. Об Александре Захарченко откровенно рассказали оба его советника.

Два человека погибли и по меньшей мере десять пострадали в результате стрельбы на стадионе Лэдд-Пибл в городе Мобил. Матч школьных футбольных команд в США завершился стрельбой, есть жертвы.

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что Вашингтон не имеет права вмешиваться во внешние и внутренние дела Киева. Посол КНР предостерег США от «наглого вмешательства» в отношения Китая и Украины.

Так называемая оппозиция свозит за денежное вознаграждение людей из регионов на незаконную акцию в Москве. ФАН выяснил, где живут свезенные на незаконный митинг 31 августа «гастролеры».

Успешный экс-депутат стал изменником Родины, бесславно кончившим земной путь на пыльном киевском тротуаре. Как так получилось? Кривые дороги предателя Вороненкова: от лже-ветерана Афгана до сакральной жертвы СБУ.

Нестор Шуфрич считает, что мирное урегулирование ситуации в Донбассе является основой роста экономики Украины. Мир в Донбассе назвали в Раде основой роста экономики Украины.

Жизни шести человек унес взрыв на химическом заводе в Индии. Жертвами ЧП стали минимум шесть человек. Взрыв прогремел на химзаводе в Индии, есть жертвы.

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут была уволена за комментарии о его детях. Личную помощницу Трампа уволили за комментарии о его детях.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на отказ Польши позвать Россию на 80-летие Второй мировой войны. Полянский прокомментировал отказ Польши пригласить РФ на годовщину начала Второй мировой.

Киевские силовики в течение пятницы выпустили по территории Донецкой Народной Республики 55 мин калибром 82 миллиметра. ВСУ выпустили 55 мин по территории ДНР.