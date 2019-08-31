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Пушков объяснил, почему Киев и Варшава «поют в одну дуду» об угрозе «Северного потока — 2»

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Пушков объяснил, почему Киев и Варшава «поют в одну дуду» об угрозе «Северного потока — 2»

Москва, 31 августа. Российский газопровод «Северный поток — 2» не представляет никакой угрозы для ЕС, а «поющие об этом в одну дуду» президенты Украины и Польши бояться только «за свои карманы», заявил сенатор Алексей Пушков.

«Зеленский и Дуда поют в одну дуду, но на деле «Северный поток — 2» не представляет угрозы Европе», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

По его мнению, недавнее высказывание главы Украины о том, что российский газопровод якобы представляет «угрозу для всей Европы», связано с боязнью Киева потерять доходы от транзита российского газа. Позицию лидера Польши Анжея Дуды Пушков объяснил тем, что Варшава мечтает перепродавать соседям дорогой сжиженный газ из США.

«Вся «угроза» — только для их карманов. Европа тут ни при чем», — заключил член Совета Федерации.

Напомним, согласно проекту «Северного потока  — 2», две нити газопровода  общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдут от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск трубопровода запланирован на конец текущего года.

Вопрос о «Северном потоке — 2» Зеленский и Дуда подняли на переговорах в Варшаве, куда украинский президент прибыл для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Во время встречи Зеленский назвал «Северный поток — 2» неприемлемым для европейских стран, заверив Дуду, что поддерживает диверсификацию источников поставок энергии.

По его словам, Киев и Варшава поддерживают  энергосотрудничество в формате Польша — США — Украина. Отметим, что российские власти неоднократно отвергали безосновательные обвинения в том, что «Северный поток — 2» якобы преследует политические цели. В частности, президент РФ Владимир Путин объяснял, что это чисто экономический проект.

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