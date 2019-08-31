Эксперт рассказал о преимуществах африканских вин

Все больше качественных вин производства Южной Африки выходит на международный рынок, об этом сообщает Forbes. Напитки обладают высоким качеством и низкой стоимостью. На российский рынок Африка зашла в 1994 году, главным импортером стала компания «Вагр». По данным ФТС России, импорт в Россию из Южной Африки товаров из группы «напитки алкогольные и безалкогольные» за период август 2016 — август 2017 общим весом 37.5 тысяч тонн оценивается в 32.3 млн долларов. В основном импортировались «вина виноградные, натуральные» (97% товаров).

Генеральный директор винодельческой компании Alma Valley Андрей Григорьев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил причины, по которым виноделие является одним из основных направлений, активно развивающихся на Африканском континенте.

«Южная Африка — очень активный винодельческий регион. С одной стороны, виноделие зародилось там еще в XVII веке благодаря первым европейским переселенцам, а с другой стороны, за последние 20 лет там произошел своего рода «взрыв»: новые страны, новые рынки», — говорит эксперт.

Он отметил, что ЮАР производит вина различных сегментов, и каждый потребитель сможет найти себе продукт по душе.

«Южная Африка в силу природных и экономических условий может поставлять на рынок качественный и недорогой продукт. Там есть вина и высокого уровня, но если говорить про средний сегмент, в том числе не бутилированные вина, ЮАР является одним из заметных игроков на этом рынке», — заключил Андрей Григорьев.

По его словам, поставка подобного рода продукции в другие страны — дело непростое. Тем не менее, учитывая высокое качество африканского вина, увеличить импорт в Россию — вполне реальная задача.